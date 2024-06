Casi 1 de cada 5 votantes latinos prefiere un tercer candidato presidencial en EE.UU.

Casi uno de cada cinco votantes latinos descontentos por las actuales opciones políticas votarían por un tercer candidato en las elecciones presidenciales de noviembre, con un potencial impacto negativo en las aspiraciones de reelección del presidente Joe Biden, según un sondeo revelado este lunes.



La encuesta entre 2,000 probables votantes latinos muestra que el apoyo a Biden cae dramáticamente cuando a los votantes se les ofrece una tercera opción, además del expresidente Donald Trump (2017-2021).



El reporte difundido este lunes por la organización Voto Latino, encontró que el 18 % de esta población consultados indicó que respaldaría a un candidato no afiliado con los demócratas o republicanos, que, en el caso de las elecciones presidenciales de 2024, sería Robert F. Kennedy Jr.



El nivel de preferencia de latinos por Kennedy tiene un solo precedente histórico: el 18.9 % de los votos que recibió el independiente Ross Perot en las elecciones de 1992. Otros candidatos independientes recibieron un porcentaje mucho menor de votos, como 2.7 % en el caso de Ralph Nader (2000) y 3.2 para Gary Johnson en 2016.



"Una de las conclusiones clave del reporte es que cuando los votantes latinos deben elegir entre Biden y Trump, Biden lidera. Pero cuando añades el nombre de Kennedy, un gran porcentaje de latinos prefiere un tercer partido", explicó a Efe Diana Castañeda, vicepresidente de comunicaciones de Voto Latino.

"La mayoría de esos votantes son jóvenes y mujeres. Así que, entre los votantes latinos, la amenaza ahora que enfrenta Biden no es Trump, sino Kennedy", agregó, en referencia a que Kennedy le restaría votos latinos a Biden, pero no a Trump.



La encuesta encontró que casi dos de cada tres (62 %) de las latinas se inclina por Kennedy, el más alto porcentaje entre todas las categorías estudiadas (género, afiliación partidaria, edad y nivel educativo).



Sin embargo, el respaldo de los votantes latinos hacia Kennedy podría no llegar a materializarse en las elecciones de noviembre próximo por dos razones: falta de motivación para ir a votar y desconocimiento del candidato, según Ameer Patel, director gerente de Voto Latino.



"Entre los encuestados que favorecen a un candidato independiente, menos de la mitad (49 %) indicó sentirse motivado para participar en las elecciones, comparado con un 60 % entre los votantes latinos demócratas y un 74 % entre los republicanos#, puntualizó Patel.



El entusiasmo por votar baja al 54 % entre los latinos de 30 a 39 años y se reduce al 37 % entre aquellos de 18 a 29 años, es decir, los dos grupos que expresaron el más alto nivel de preferencia por Kennedy.



"Además, un 71 % de todos los votantes latinos encuestados expresó no conocer lo suficiente sobre Kennedy como para expresar una opinión favorable o desfavorable sobre él", agregó.



Algunos de los elementos de la plataforma de Kennedy, como mayores medidas de seguridad y la construcción de "grandes muros" en la frontera, podrían no resultar del agrado de los latinos.



A la vez, otras de sus propuestas, como una mayor cooperación con México, una reforma inmigratoria y el respaldo a las libertades civiles, podrían captar el voto latino.



Pero, según la nueva encuesta, sólo el 11 % de los votantes latinos considera la reforma migratoria como una prioridad.



Más de la mitad de los latinos (52 %) indicó que la inflación y el costo de vida son los temas prioritarios en 2024, seguidos por economía y empleo (28 %), y derecho al aborto (27 %).



Cuando Kennedy no se tiene en cuenta, "los votantes latinos continúan mostrando un fuerte apoyo a Joe Biden sobre Donald Trump (59 % a 39 %), alineándose con los resultados de Biden en 2020 y sin mostrar un aumento significativo en el apoyo latino a Trump", comentó Castañeda.