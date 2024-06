Una de cada tres latinas que recibe propinas tiene probabilidad de vivir en la pobreza

Una de cada tres latinas empleadas en trabajos en los que se reciben propinas tiene más probabilidades de vivir en la pobreza o cerca de ella, una proporción más elevada que las mujeres blancas, según reveló un informe del National Women's Law Center (NWLC).



El estudio, titulado 'One Fair Wage: Women Fair Better in States with Equal Treatment for Tipped Workers' encontró que el 33.9% de las latinas que reciben propinas viven en la pobreza o cerca de ella, un porcentaje más alto que la media nacional de 29.9% de las mujeres que trabajan en este sector.



En el caso de las mujeres blancas no hispanas el porcentaje es de 26.8 %, y en el de las afroamericanas es 43.2 %.



En 2023, el umbral de pobreza para una familia de dos adultos estaba justo por encima de los 20,000 dólares anuales, y para una familia de cuatro personas, incluidos dos niños, era poco más de 30,000 dólares.



El estudio encontró que el 10.9 % de las latinas empleadas en trabajos que ofrecen propinas viven en la pobreza.

La situación tampoco es alentadora entre los trabajadores que reciben propinas y son padres, el 37.7 % vive en la pobreza o cerca de ella, incluido el 13.5 % que vive por debajo del nivel de pobreza.



Las trabajadoras que reciben propinas y son madres tienen más probabilidades de vivir en la pobreza (13.9 %) que los hombres, destaca el estudio.



En general las mujeres representan el 69.2 % de la fuerza laboral que recibe propinas. Las latinas, las asiáticas y las mujeres blancas no hispanas "tienen la mayor sobrerrepresentación" en la fuerza laboral que recibe propinas.



Entre las trabajadoras que reciben propinas, casi tres de cada 10 (27.7 %) son madres con un hijo menor de 18.



El informe revelado esta semana advierte que las latinas enfrentan "tasas de pobreza desproporcionadamente altas debido al estancamiento de las políticas de salario mínimo".



Los trabajadores que reciben propinas en estados sin regulación, como las camareras, pueden recibir menos del salario mínimo federal de 7.25 dólares la hora.



El estudio resalta que la ley federal ha permitido a los empleadores pagar a los trabajadores que reciben propinas un 'salario mínimo en efectivo con propinas' de sólo 2.13 dólares por hora antes de las propinas.



Y aunque los empleadores deben ajustar los salarios si el trabajador no completa el salario mínimo, los investigadores aseguran que es una regla difícil de hacer cumplir.



El panorama de los trabajadores que reciben propinas en siete estados que tienen reglas para un "salario justo" (Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregón y Washington) mejora ya que los empleadores están obligados a pagar a los empleados que reciben propinas el salario mínimo estatal regular antes de las propinas.