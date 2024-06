Yellen dice que EE.UU. crecerá con inversión público-privada y teme impacto modelo de China

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, afirmó este jueves que Estados Unidos debe sustentar su crecimiento en una combinación de inversiones públicas y también privadas, pero que en este proceso teme las consecuencias del 'modelo de China', basado en "enormes subvenciones estatales".



"El presidente Biden y yo tenemos claro que nuestra estrategia económica no puede ser impulsada únicamente por el sector público o por el privado", sintetizó Yellen en un evento del Club Económico de Nueva York (ECNY), donde fue condecorada con el Premio a la Excelencia en Liderazgo Peter G. Peterson.



La última vez que habló en ese escenario fue en 2016, cuando se desempeñaba como presidenta de la Reserva Federal, pero ahora regresó para ahondar en lo que ha definido en diversas ocasiones como 'la economía moderna de la oferta'.



Y es que, según detalló este jueves ante altos ejecutivos de Wall Street, su "experiencia" le ha enseñado que una economía de "planificación centralizada", basada únicamente en inversiones públicas, "no es una estrategia sostenible".



"Como tampoco lo es la economía tradicional de la oferta, que ignora la importancia de las infraestructuras públicas (...) Los recortes fiscales para los ricos y la desregulación no han impulsado el crecimiento y la prosperidad", añadió la secretaria del Tesoro.

En este sentido, también cargó contra el 'modelo de China', impulsado por "excesivas subvenciones públicas a industrias estratégicas", por generar una sobreproducción manufacturera que se traduce en una "avalancha de exportaciones" que pone en riesgo el empleo en el resto del mundo, según Yellen.



"Me preocupan especialmente los persistentes desequilibrios macroeconómicos de China (...) China no puede asumir que el resto del mundo absorberá rápidamente enormes cantidades de exceso de producción en detrimento de las industrias nacionales de otros países", sentenció la responsable del Tesoro de EE.UU.



Así, reiteró su visión de que un distanciamiento de las dos mayores economías del mundo, que concentran el 40 % de la producción global, sería perjudicial para los intereses de Estados Unido pero que "de seguir por este camino" las políticas de Pekín podrían "interferir significativamente" en la construcción de "una relación económica sana".



Posteriormente, Yellen participó en una conversación informal con el presidente del ECNY, John C. Williams, también presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, donde incidió en que, con la Administración Biden, EE.UU. está inmerso en "un proceso de recuperación económica histórico" tras la pandemia.



Aunque, según la secretaria del Tesoro, aún quedan desafíos pendientes y la "principal prioridad" del presidente Joe Biden ahora es atajar "el aumento del costo de vida por el que a demasiadas familias les resulta difícil llegar a fin de mes".