Artistas, directores, guionistas y políticos recuerdan el talento de Donald Sutherland

Artistas, directores, guionistas, críticos de cine y políticos de todo el mundo reconocen el talento del actor canadiense Donald Sutherland, fallecido este jueves a los 88 años en Miami tras una larga enfermedad.

"Descansa en paz, Donald Sutherland. Siempre serás recordado", escribió la actriz Jennifer Lawrence en su cuenta de X, su compañera en "Los juegos del hambre" (Hunger Games) .



Precisamente, los responsables de "Hunger Games" recordaron el trabajo de Sutherland: "le pedimos al hombre más amable del mundo que interpretara al dictador más corrupto y despiadado que jamás hayamos visto. Tal fue el poder y la habilidad de la actuación de Donald Sutherland que creó un personaje imborrable entre los muchos que definieron su legendaria carrera", escribieron en X.



También el actor Elijah Wood que trabajó con él "La isla del tesoro" (Treasure Island) dedicó un breve mensaje al actor: "!Vaya!. !hasta siempre, Donald Sutherland!".



El director televisivo Adam Nimoy, recuerda el talentoso trabajo del actor con su padre, Leonard Nimoy, y Jeff Goldblum en el clásico de ficción "La invasión de los ladrones de cuerpos" (Invasion of the Body Snatchers), de Phil Kaufman, que califica como un clásico.



"Perdimos a uno de nuestros mejores actores, Donald Sutherland. Fue un honor trabajar con él hace muchos años y nunca olvidaré su carisma y habilidad. Si quieres una clase magistral de actuación, míralo en "Ordinary People" (Gente Corriente). Mi más sentido pésame para Kiefer", su hijo y quien comunicó ayer su fallecimiento, agregó el actor Rob Lowe.



"Tuve la suerte de dirigirlo en #Backdraft. Uno de los actores de cine más inteligentes, interesantes y fascinantes de todos los tiempos. Increíble variedad, coraje creativo y dedicación para servir a la historia y a la audiencia con excelencia suprema", dijo, por su parte, el director Ron Howard.



Y para Helen Mirren, el protagonista de "Novencento" "fue uno de los actores más inteligentes con los que he trabajado. Tenía un maravilloso cerebro inquisitivo y un gran conocimiento sobre una amplia variedad de temas... Extrañaré su presencia en este mundo".

En un largo mensaje, el también actor William Baldwin recuerda que realizó tres trabajos junto a Sutherland, cuando "interpretó tan brillantemente al pirómano psicópata y trastornado Ronald en 'Backdraft' de Ron Howard", en el thriller de ciencia ficción de Universal 'Virus' con Jamie Lee Curtis" y en su favorito "cuando hizo de mi padre y patriarca de la familia Darling... Tripp Darling en el breve pero maravilloso éxito de ABC 'Dirty, Sexy, Money'", recuerda.



"Donald era un hombre complejo, complicado y peculiar de la manera más deliciosa. Tenía una vena infantil, gentil y juvenil que yo adoraba por completo. Su personalidad en la pantalla y su personalidad en la vida eran tan interesantes y originales como los rasgos de su rostro... necesito decir más. Era un verdadero original. Único..", precisa Baldwin.



El director español Juan Antonio Bayona, nominado recientemente a los oscar por "La sociedad de la nieve" (Society of the Snow), rememora "todos los buenos momentos que Donald Sutherland me ha hecho vivir en la gran pantalla".



El actor canadiense "fue un esposo querido, padre, abuelo y actor único que inspiró y entretuvo al mundo durante décadas. Mis pensamientos están con su familia y todos aquellos que lo amaron", expresó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



Su colega canadiense, Justin Trudeau, país de nacimiento del actor, señaló que "se ha perdido a uno de los grandes. Donald Sutherland aportó un nivel de brillantez a su oficio que pocos podrían igualar. Un actor extraordinario y legendario... y un gran canadiense. Mis pensamientos están con sus seres queridos. Descansa en paz, Donald".



Algunos medios recuerdan algunas de sus palabras cuando el actor recogió el oscar honorífico en 2017 y señaló que le "gustaría poder agradecer a todos los personajes que he interpretado, agradecerles por usar sus vidas para formar la mía".



Uno de sus cinco hijos, el también actor Kiefer Sutherland, se despidió de su padre con un mensaje que define su talento y personalidad: "Personalmente creo que es uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se acobardó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", escribió en X.