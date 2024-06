El encargado de EEUU para Latinoamérica: Los comicios en Venezuela pueden ser competitivos

Estados Unidos cree que todavía hay tiempo para que las elecciones presidenciales en Venezuela sean competitivas y abre la puerta a reconocer los resultados si se cumplen unos estándares mínimos, explica el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, Brian Nichols.

Días antes de viajar a Paraguay para participar en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Nichols habla con EFE sobre la situación en la región, como la reforma judicial en México, la crisis de seguridad en Haití y la visita de una flotilla rusa a Cuba.

Pregunta: ¿Qué espera Estados Unidos de la Asamblea General de la OEA?

Respuesta: Será una gran oportunidad para hablar sobre temas clave en nuestra región como el desarrollo sostenible y la defensa de la democracia, y para centrarnos en temas clave como el apoyo a Haití y al pueblo de Nicaragua.

Las elecciones en Venezuela pueden ser competitivas

P: ¿Aprovechará la Asamblea de la OEA para buscar una posición común de la región ante las próximas elecciones en Venezuela?

R: Nosotros nos comunicamos periódicamente con nuestros socios sobre la importancia de la democracia en nuestra región. Esperamos que haya elecciones competitivas y que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de elegir a sus propios líderes.

P: ¿Cree que las elecciones pueden ser justas?

R: Bueno, creo que pueden ser competitivas. Obviamente el campo de juego está inclinado a favor de Maduro, pero si nos fijamos en el tamaño de las manifestaciones de la oposición, vemos que hay mucho entusiasmo y la oposición es bastante optimista. Observaremos el proceso de cerca y esperamos que la presencia de observadores internacionales ayude a brindar mayores garantías al proceso.

P: ¿Qué tiene que ver Estados Unidos para reconocer los resultados?

R: La comunidad internacional examinará el proceso y tratará de determinar si cumple o no los estándares. Tendremos que ver cómo se desarrolla y lo hablaremos con nuestros aliados en todo el mundo, no lo decidirá Estados Unidos individualmente.

P: ¿Reconocería una victoria de Nicolás Maduro?

R: Depende de las circunstancias. Todavía queda más de un mes para las elecciones y veremos qué ocurre hasta entonces.

Más contribución para la misión de Haití

P: El despliegue en Haití de la misión de seguridad liderada por Kenia parecía inminente el mes pasado. ¿A qué se debe el retraso?

R: Estamos haciendo los preparativos finales. El equipo está listo. Deben darse algunos pasos finales. Estamos muy entusiasmados por la instalación de un nuevo primer ministro en Haití, además del Consejo Presidencial de transición.

P: ¿Tiene algún calendario para el despliegue?

R: Sí, pero por cuestiones de seguridad no puedo dar detalles.

P: ¿Se ha logrado suficiente financiación internacional?

R: Estados Unidos ha dado 300 millones de dólares. Estamos haciendo una contribución importante y necesitamos que nuestros aliados den un paso adelante con sus aportaciones.

Reforma judicial en México

P: Claudia Sheinbaum acaba de ganar las elecciones en México con mucho margen. ¿Prevé algún cambio en la relación con México?

R: Creemos que nuestra gran relación con México continuará bajo la presidencia de Sheinbaum. Ella conoce muy bien Estados Unidos, ha trabajado y vivido aquí y fue una excelente socia cuando fue alcaldesa de Ciudad de México.

P: Sheinbaum apoya una reforma judicial bajo la cual los jueces de la Suprema Corte serían electos por los ciudadanos. ¿Teme que eso afecte a la independencia del Poder Judicial?

R: Este es un tema que merece un debate transparente. Es una cuestión soberana de México y observaremos atentamente cómo se desarrolla el proceso. Obviamente estamos interesados en garantizar que los derechos de los inversores estadounidenses estén protegidos ante cualquier cambio.

La flotilla rusa en Cuba no sorprende

P: Una flotilla rusa visitó el puerto de La Habana. Rusia dijo que la visita tuvo el efecto deseado e irritó a Estados Unidos. ¿Cuál es su respuesta?

R: Nos tomamos muy en serio la seguridad en el continente. Queremos mantener una región pacífica, democrática y próspera. Rusia no aporta ninguna de esas cosas. Sin embargo, esto no es nuevo. Barcos rusos, y antes soviéticos, han visitado Cuba durante décadas, así que no es particularmente sorprendente para nosotros.

P: La Administración de Joe Biden ha incrementado la cooperación en materia de seguridad con Cuba. ¿Prevén sacar a la isla de la lista de países promotores del terrorismo?

R: Durante muchos años, incluso antes de la Administración de Biden, hemos tenido foros y consultas con Cuba sobre áreas de interés mutuo, como la migración. Dicho esto, no estamos considerando ningún cambio por el momento en la lista.