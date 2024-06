Multimillonarios engrosan la recaudación de las campañas de Trump y Biden antes del debate

El multimillonario Timothy Mellon donó 50 millones de dólares a la campaña del expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump, mientras que el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg aportó 20 millones para la reelección del actual mandatario, el demócrata Joe Biden, antes de que los dos políticos se enfrenten en su primer debate televisado.

El diario The New York Times reveló que Timothy Mellon hizo su donación de 50 millones de dólares, una de las más grandes que ha habido jamás, un día después de que Trump fuera declarado culpable de 34 delitos por falsificar registros comerciales para comprar el silencio de una actriz porno en un tribunal de Nueva York.



La aportación de Mellon a la organización Make America Great Again, que apoya a la campaña del republicano, supone gran parte de los casi 70 millones de dólares que este grupo recaudó en mayo.



Su donación ayudará a la campaña de Trump a reducir la ventaja financiera que el presidente Biden ha disfrutado hasta ahora.



Según el The Washington Post, el exalcalde de Nueva York y multimillonario Michael Bloomberg donó unos 20 millones de dólares a las organizaciones Future Forward y Biden Victory Fund que apoyan la campaña de reelección del actual presidente.

"Respaldé a Joe Biden en 2020 y estoy orgulloso de hacerlo nuevamente", dijo Bloomberg en un comunicado enviado a ese periódico.



Bloomberg, quien fue alcalde de la Gran Manzana entre 2002 y 2013, comenzó su carrera política como republicano pero luego se hizo independiente y en los últimos años se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación del Partido Demócrata.



Según la organización Open Secrets, la campaña de reelección de Biden ha recaudado unos 305 millones de dólares, mientras que el esfuerzo Trump para regresar a la Casa Blanca acumula US$243 millones.



Biden y Trump se enfrentarán el próximo 27 de junio en su primer cara a cara televisado antes de las elecciones del 5 de noviembre. EL debate se llevará a cabo en Atlanta (Georgia) y será emitido por la cadena CNN.