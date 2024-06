Retiran cargos a mayoría de estudiantes que ocuparon edificio de Universidad de Columbia

La Fiscalía de Manhattan (Nueva York) retiró este jueves los cargos que pesaban en contra de 31 de los 46 estudiantes que fueron acusados por tomar un edificio emblemático de la Universidad de Columbia durante las protestas contra Israel por sus ataques en la Franja de Gaza.

Los alumnos de Columbia, epicentro de las protestas estudiantiles de abril que luego se extendieron a otras universidades dentro y fuera del país, habían sido acusados de entrar a la propiedad sin consentimiento, pero la Fiscalía determinó que no había suficientes pruebas para continuar con sus casos.



En la madrugada del pasado 30 de abril, un grupo de estudiantes y activistas propalestinos tomaron el edificio luego de que la universidad comenzara a suspender a alumnos que se negaran a desocupar el campamento que habían instalado para exigir que Columbia dejara de invertir en compañías con intereses en Israel.

Los manifestantes rompieron cerraduras para tener acceso al edificio, pero horas más tarde ese mismo día fueron desalojados por la policía y se les presentaron cargos.



Por otra parte, al resto de los acusados se les retirarán los cargos si no son arrestados durante los próximos meses.



Asimismo, el caso restante, el de un varón identificado como James Carlson que no está vinculado con la institución universitaria, continuará ya que tiene otro cargo por quemar una bandera de EE.UU., señala la cadena NBC.



Entre el grupo de arrestados había estudiantes de Columbia y de otra escuela afiliada, así como empleados. Además, 13 de los acusados no formaban parte de la universidad.