Robert Winnett rechaza ser director de The Washington Post tras publicación en su contra

El periodista británico Robert Winnett, quien iba a ser el nuevo director del diario The Washington Post, no ocupará este cargo, aseguró este viernes el prestigioso rotativo, que hace unos días publicó un artículo en el que lo señalaba por falta de ética.

El periódico, que está sumido en una fuerte crisis de reestructuración desde hace meses, aseguró que Winnett permanecerá en su actual puesto en el Daily Telegraph de Londres, según un memorando interno que la cabecera británica ha enviado a sus trabajadores.



"Me complace informar que Rob Winnett ha decidido quedarse con nosotros", escribió el director de Telegraph, Chris Evans, en un memorando al personal. "Como todos saben, es un tipo talentoso y su pérdida es nuestra ganancia", añade el texto.



El pasado lunes, The Washington Post señaló en un artículo a Winnett por falta de ética al haber utilizado supuestamente información robada cuando trabajaba en la redacción del medio británico The Sunday Times en la década del 2000.

Winnett, que iba a convertirse en director de The Washington Post en otoño, se habría valido del material que "robaba por encargo" y con sucias artimañas John Ford, "un ladrón confeso", según el artículo.



La pieza de casi 3.000 palabras de The Washington Post se basa en gran medida en una entrevista a Ford de The Guardian en 2018, en la que éste detallaba un 'modus operandi' ilegítimo para conseguir historias exclusivas a Winnett sobre la adquisición del equipo Leeds United, las finanzas de Tony Blair o la lista de clientes para un nuevo modelo de Mercedes-Benz.



Asimismo, en la pieza de The Washington Post se esgrime que Winnett se habría negado a responder ante las preguntas de sus futuros redactores para la elaboración de esta noticia.



The Washington Post, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha estado en crisis desde el nombramiento el año pasado de un nuevo director ejecutivo, Will Lewis.



El caos en el diario de la capital de EE.UU. se acrecentó cuando Sally Buzbee, que se convirtió hace tres años en la primera mujer en dirigir la reputada cabecera, dimitió abruptamente hace un mes y se anunció que sería reemplazada inmediatamente por Matt Murray, ex editor jefe de The Wall Street Journal, hasta las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.