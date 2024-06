Despega con éxito desde Florida un cohete con el nuevo satélite meteorológico GOES-U

La compañía SpaceX lanzó este martes con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida) el satélite ambiental de alta definición GOES-U, que permitirá la detección más temprana de tormentas y que los meteorólogos puedan alertar con mayor antelación a la población de amenazas naturales inminentes.

Tal como estaba previsto y en condiciones meteorológicas favorables, el poderoso satélite GOES-U, el cuarto y último de la serie GOES-R, partió en lo alto de un cohete Falcon Heavy, de SpaceX, a las 17:27 hora local (21:27 GMT) desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el centro de Florida.

Se trata del décimo lanzamiento del Falcon Heavy, el primero con un satélite GOES, y el 65 despegue orbital de 2024 para SpaceX.

En las imágenes emitidas en directo por la NASA se apreció cómo el cohete supersónico Falcon Heavy despegaba perfectamente y dejaba una estela de fuego en su viaje al espacio, hacia la órbita geoestacionaria.

Minutos después, tenía lugar la separación de los dos propulsores de la misión para iniciar su regreso a la Tierra, en concreto a las dos zonas de aterrizaje de SpaceX (LZ-1 y LZ-2) en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, una maniobra que se realizó con total precisión.

El satélite GOES-U es la última y más reciente incorporación a la serie de satélites geoestacionarios GOES-R de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Se situará sobre el ecuador de la Tierra, a unos 35,700 kilómetros, con la misión de monitorear los patrones climáticos en EE.UU., Suramérica y Centroamérica y el océano Atlántico.

Será el último de los GOES, ya que una nueva generación de satélites meteorológicos se dibuja en el horizonte.

Al igual que sus hermanos satélites, el GOES-U aporta novedades científicas tales como imágenes avanzadas de última generación y mapeo en tiempo real de la actividad de los rayos, además de estudiar en detalle el clima, los océanos y el medio ambiente de la Tierra.

Entre las herramientas de alta tecnología con que cuenta destaca el nuevo sensor denominado Compact Cronograph, un coronógrafo que ayudará a detectar con una mayor rapidez la actividad solar y sus erupciones.

Incorpora también el satélite GOES-U el Advanced Baseline Imager, que se utilizará para obtener imágenes de los océanos, el clima y otros indicativos del medio ambiente.

La serie de satélites GOES comenzó con el GOES-A en 1975, y el más reciente fue lanzado en 2022, el GOES-T.

El lanzamiento de este último satélite meteorológico se produce cuando acaba de comenzar la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que se inició el pasado 1 de junio y se prevé que este año sea significativamente más activa de lo normal, según adelantó la NOAA a finales de mayo.

Los pronósticos indican que este año se registrarán entre 8 y 13 huracanes, de los cuales 7 pueden ser mayores, con vientos que superen los 178 kilómetros por hora.