Tribunal ordena a EE.UU. indemnizar a dos niños estadounidenses detenidos en la frontera

Un tribunal federal de California dictaminó que el Gobierno de EE. UU. violó los derechos de dos niños estadounidenses al detenerlos por varias horas cuando intentaban ingresar al país desde México para ir a estudiar, y tendrá que indemnizarlos.

La corte falló a favor de Oscar Amparo Medina y su hermana Julia Isabel Amparo, a los que EE. UU. tendrá que pagar 175,00 y 1.1 millón de dólares, respectivamente, después de que fueran detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en marzo de 2019.



Oscar y Julia, de 14 y nueve años en ese entonces, pasaban diariamente el cruce fronterizo entre Tijuana (México) y San Ysidro (California) para ir a la escuela en el lado estadounidense.



Los oficiales de CBP sospecharon que los menores mentían sobre sus identidades y pensaron que Oscar podría haber estado traficando con el menor.

La niña fue detenida por 34 horas, mientras el menor fue retenido por 14 horas en celdas diferentes.



El juez federal de distrito para el Distrito Sur de California, Gonzalo Curiel, determinó que las acciones de los agentes de CBP eran negligentes, habían producido un encarcelamiento falso y angustia emocional en los pequeños, según documentos obtenidos por EFE este martes.



Después de horas de interrogatorio, la niña, bajo presión, dijo que ella no era Julia, sino una prima suya y que Óscar la estaría traficando.



"El sentido común y la experiencia humana ordinaria indican que no era razonable detener a Julia durante 34 horas para determinar su identidad o a Oscar durante unas 14 horas para determinar si estaba traficando con su hermana, cuando había múltiples medios de investigación disponibles que los agentes no usaron", escribió el juez en la sentencia con la que se cerró el caso.