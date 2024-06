Exjefe de la policía escolar de Uvalde es acusado por la lenta respuesta a la masacre de 2022

El exjefe de la policía escolar de Uvalde fue acusado por su papel en la lenta respuesta policial a la masacre de 2022 en una escuela primaria de Texas en la que 19 niños y dos profesoras fueron asesinados, dijo el jueves jefe de la policía local.

Pete Arredondo fue acusado por un jurado investigador de 10 cargos de delito grave por poner en peligro y abandonar a menores de edad y fue ingresado brevemente en la cárcel del condado para después salir libre bajo fianza, dijo el jefe de la policía local de Uvalde, Ruben Nolasco, a The Associated Press en un mensaje de texto enviado el jueves por la noche.

Los periódicos Uvalde Leader-News y el San Antonio Express-News informaron que el exagente de policía Adrian Gonzales también fue acusado de múltiples cargos similares. El Uvalde Leader-News informó que la fiscal de distrito Christina Mitchell confirmó la acusación.

Mitchell no respondió los mensajes telefónicos ni los correos enviados por The Associated Press en busca de comentarios. Varios familiares de víctimas del tiroteo no respondieron a mensajes en busca de comentarios.

Las acusaciones convierten a Arredondo, que era el comandante en el lugar de los hechos durante el ataque, y a Gonzales en los primeros policías que enfrentan cargos penales en uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Un informe de los legisladores de Texas que examinó la respuesta de la policía describió a Gonzales como uno de los primeros agentes en entrar a la escuela después de que comenzara el tiroteo.

Las acusaciones se mantuvieron bajo precinto hasta que los hombres fueron detenidos. No estaba claro cuándo se haría pública la acusación contra Arredondo.

Hace más de dos años, un joven de 18 años comenzó a disparar en un aula de 4to grado, donde estuvo más de 70 minutos hasta que los agentes lo enfrentaron y mataron. En total, 376 agentes policiales se concentraron en la escuela primaria Robb el 24 de mayo de 2022, algunos esperando en el pasillo fuera del aula, incluso cuando se podía oír al agresor disparando un fusil AR-15 en el interior del aula.

"Hoy es un nuevo día en un viaje imposiblemente doloroso", publicó en la red social X el representante estatal Joe Moody, quien colaboró en la investigación de los legisladores estatales. "Hoy rezo para que haya justicia y alguna sensación de cierre para ellos en este proceso en lugar de un sufrimiento prolongado".