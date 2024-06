Trump y Biden llegan a su primer debate empatados en las encuestas

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su rival, el expresidente Donald Trump, llegan al debate de este jueves en CNN con un empate en las encuestas a nivel nacional, pero con el republicano por delante en la mayoría de los estados que serán clave en las elecciones de noviembre.

Según la media de encuestas del portal FiveThirtyEight, Trump tiene un 41 % de intención de voto, frente al 40.9 % de Biden, que ha recuperado terreno en las últimas semanas y para el que una buena actuación en el debate es vital para mejorar en los sondeos y despejar parte de las dudas sobre si puede gestionar un segundo mandato con 81 años.



La última encuesta nacional, publicada ayer por el diario The New York Times, da a Trump una ventaja de tres puntos sobre Biden con un 40 % de la intención de voto entre los probables votantes.



Los sondeos ponen a ambos candidatos dentro o a muy poca distancia del margen de error, con lo que la actuación en el debate de hoy, el más temprano de la historia, puede ser decisiva para cambiar la tendencia en las encuestas y orientar la percepción de los votantes.

Las encuestas en los estados decisivos, los que se pueden inclinar a uno u otro candidato, dan ventajas a Trump en la mayoría.



En Míchigan, Wisconsin y Pensilvania el margen es de empate técnico, mientras que Trump tiene márgenes claros en Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona.



Este debate será histórico, no sólo porque llega antes de las convenciones de ambos partidos (nunca antes se había celebrado un cara a cara antes de septiembre), sino por la edad de los candidatos (78, Trump; 81, Biden).



Además, es el primero que no organiza la Comisión de Debates Presidenciales desde 1988 y el primero desde el debate televisivo inaugural de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon que no tiene público.