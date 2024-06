Víctima de Parkland gana caso para evitar que el autor del tiroteo se lucre de la tragedia

Uno de los alumnos sobrevivientes del tiroteo de Parkland (Florida) logró este jueves un acuerdo judicial para evitar que el autor de la masacre de febrero de 2018, en la que murieron 17 personas, se lucre de la tragedia.

Nikolas Cruz, condenado a cadena perpetua por el tiroteo, llegó a un acuerdo civil con los abogados de Anthony Borges para cederle su nombre, lo que lo imposibilita para hacer negocios con material basado en la masacre.



Borges ahora posee el derecho sobre el nombre de Nikolas Cruz y no está interesado en concederle permiso si este quiere por ejemplo dar una entrevista.



El joven, de 21 años, sobrevivió a múltiples heridas de bala en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, cuando Cruz entró disparando indiscriminadamente un Día de San Valentín.

"Él cedió cualquier derecho sobre su nombre", dijo el abogado de Borges, Alex Arreaza, según el diario Tampa Bay Times. Cruz "no será quien decida cuándo o cómo se contará la historia".



Según el diario, Borges no expresó ningún interés en aprovechar el nombre del pistolero para su propio beneficio ni tampoco mostró deseo de venganza. "No tengo esa mentalidad", dijo.



Cruz, quien tenía 19 años cuando mató a 14 alumnos y 3 miembros del personal de la secundaria, confesó el crimen y fue condenado a cadena perpetua.



El agresor fue estudiante de la escuela, donde entró armado sin ser detectado en los controles de seguridad y desató lo que hoy es el tercer tiroteo masivo en un instituto de enseñanza de EE.UU. por su número de víctimas.