Un 72 % de votantes dice que Biden no debería postularse, según sondeo después del debate

El 72 % de los votantes registrados en Estados Unidos dice que el presidente estadounidense, Joe Biden, no debería postularse para la reelección, según una encuesta elaborada por el medio CBS News y la firma YouGov realizada después del debate del jueves.



Lo que se traduce en un aumento de 9 puntos en comparación con la misma pregunta en febrero.



Biden, de 81 años, ha visto su candidatura debilitada como aspirante demócrata a los comicios de noviembre tras el debate contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) en el que se mostró torpe físicamente y por momentos titubeante, incoherente y sin acabar alguna frase.



Pese a todo, el actual inquilino de la Casa Blanca dijo al día siguiente que no pensaba dejar la carrera para hacerse con un segundo mandato.



El 86 % de los preguntados en la encuesta considera que la edad de Biden es una razón clave por la que no debería postularse, y el 72 % dice que Biden no tiene la salud mental y cognitiva para ser presidente, siete puntos más que a principios de junio.



Cuando se les preguntó más directamente si Biden debería hacerse a un lado como candidato demócrata para darle a otro demócrata la oportunidad de postularse, el 64 % de los votantes dijo que debería hacerlo.



La encuesta, que se realizó el viernes y el sábado entre 1,134 votantes registrados y tiene un margen de error de 4.2 puntos porcentuales, también muestras una preocupación hacia Trump, de 78 años, por parte de los votantes.



Con respeto al candidato republicano, el sondeo indica que el 49 % de los votantes creen que no tiene la salud mental y cognitiva para servir como presidente, y el 54 % dice que no debería postularse.



Después del cara a cara de esta semana, los medios y las encuestas estadounidenses mostraron a Trump como el ganador del debate entre los dos candidatos.



Un sondeo de la CNN, la cadena encargada del primer debate entre los aspirantes a las presidenciales de noviembre, indicó el jueves que los votantes registrados que vieron el encuentro "piensan en gran medida que Trump superó a Biden",



"La mayoría dice que no tiene confianza real en la capacidad de Biden para liderar el país. Al mismo tiempo, la mayoría de los que sintonizaron el programa dicen que tuvo poco o ningún efecto en su elección para presidente", indicó el canal.

Los republicanos que presenciaron el primer debate de 2024 expresaron una amplia confianza en el desempeño de Trump, según la encuesta, mientras que los demócratas son menos optimistas sobre el presunto candidato de su partido.



"Un 96 % de los observadores dice que Trump hizo un mejor trabajo, mientras que un 69 % más modesto de los observadores del debate demócratas ven a Biden como el ganador de la noche", de acuerdo con la encuesta.



En 2020, cuando ambos candidatos luchaban por el Despacho Oval, la misma encuesta apuntó que la audiencia consideró que Biden superó a Trump en sus dos debates presidenciales.



Por su parte, una encuesta de YouGov realizada el sábado indica que Trump ganó el debate por un margen de dos a uno. Un 43 % de los encuestados pensaban que Trump ganó el debate, en comparación con el 22 % que dijo que fue Biden. El 35 % restante señaló no estar seguro.