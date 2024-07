Un tribunal federal bloquea una iniciativa de Biden para paralizar las terminales de GNL

Un tribunal federal bloqueó este lunes la suspensión de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre nuevas licencias para las exportaciones de gas natural licuado (GNL).

El juez James Cain, designado por el exmandatario Donald Trump en Luisiana, EE.UU., aprobó la solicitud de 16 estados liderados por republicanos de levantar dicha suspensión, mientras se resuelve el litigio en su contra.



"El Tribunal concederá la moción de los demandantes de una medida cautelar y ordenará que se suspenda en su totalidad la prohibición de Exportación de GNL, con efecto inmediato", escribió Cain en un documento obtenido por medios nacionales como The Hill y The Washington Post.



En enero, la administración del presidente anunció la suspensión temporal de las exportaciones de GNL a los países con los que no tiene acuerdos de libre comercio con la intención de impulsar la agenda climática Biden, comprometido con la reducción de emisiones de combustibles fósiles.

Específicamente, el Departamento de Energía dijo entonces que quería evaluar si la actual tasa de exportación de gas licuado beneficiaba o perjudicaba el interés público del país y contribuía negativamente a la contaminación.



En su fallo de este lunes, el juez indicó que la prohibición de exportación "causará y está causando daños irreparables" a los estados demandantes, quienes habían presentado pruebas de daños, entre ellos, pérdida de ingresos.



Sin embargo, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, aseguró en enero que la suspensión no impactaría las exportaciones de gas licuado ya autorizadas y que su departamento reservaba la opción de hacer excepciones para salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos y proteger las relaciones con sus aliados.