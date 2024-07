Trump opina que el "ego" de Biden lo mantendrá aferrado a la candidatura demócrata

El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano a las elecciones, Donald Trump, dijo este lunes que el "ego" del actual mandatario Joe Biden lo mantendrá aferrado a la candidatura demócrata, pese a las presiones para que abandone la carrera presidencial.

"Me parece que se va quedar (...) tiene su ego y no quiere renunciar", opinó Trump en unas declaraciones telefónicas a la cadena Fox News.



El republicano, no obstante, acotó que si los críticos de Biden consiguen "forzar su salida" será, bajo su criterio, la vicepresidenta Kamala Harris quien asuma la candidatura.



"Creo que están muy preocupados sobre los votos", señaló Trump, "y si no es ella, no creo que quieran otra opción".



La corta intervención en el programa nocturno supone la primera vez que Trump habla públicamente después del debate presidencial, donde el pobre desempeño de Biden provocó una crisis política dentro del partido demócrata.



Por ahora, nueve congresistas han pedido a Biden que abandone la contienda. Cuatro de ellos, demócratas que ocupan puestos importantes en comités de la Cámara Baja, lo hicieron en privado el domingo en una llamada con el líder de la minoría en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, informaron medios locales como CNN y CBS.

A su vez, decenas de comentaristas televisivos, columnistas influyentes y el consejo editorial de The New York Times le ha pedido públicamente al presidente que finalice su campaña para dar paso a otro candidato que se enfrente a Trump en noviembre.



Biden ha rechazado rotundamente esta idea y le pidió este lunes a los demócratas que pongan fin al "drama" interno y se concentren en derrotar al exmandatario en las elecciones de noviembre.



En un una carta de dos páginas dirigida a los miembros de su partido en el Congreso, el mandatario de 81 años argumentó que "la cuestión de cómo avanzar se ha planteado públicamente durante más de una semana" y es hora de que "esto termine".



Biden subrayó además que el partido tiene "una única tarea": vencer a Trump en las urnas.



Actualmente, según una encuesta de The New York Times y Siena College, los demócratas están divididos sobre si Biden debería seguir siendo el candidato del partido a la presidencia, con un 48 % a favor y un 47 % partidarios de otro aspirante tras el debate contra Trump.



Trump tiene programados dos mítines de campaña esta semana, uno el martes en Doral (Florida) y otro el sábado en Butler, en el estado clave de Pensilvania.