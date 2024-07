Biden asegura que los líderes de la OTAN no le piden que se retire, sino que gane a Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que los líderes de la OTAN no le han pedido que ponga fin a su candidatura para las elecciones de noviembre, sino que gane a su posible rival, el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

"No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga, Joe, no te postules. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar", afirmó Biden en una rueda de prensa en el último día de la cumbre de la OTAN en Washington con motivo del 75 aniversario de la alianza.

La rueda de prensa estuvo rodeada de máxima expectación, con todas las miradas puestas en el desempeño de Biden, tras las dudas que han expresado miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para gobernar durante otros cuatro años, después del debate del 27 de junio contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021)



Varias legisladores de la Cámara Baja y un senador, Peter Welch de Vermont, además del Influyente actor George Clooney, han llegado incluso a pedir públicamente que Biden ponga fin a su campaña de reelección para que otro candidato pueda competir contra Trump en las elecciones de noviembre.



En la cumbre de la OTAN, el foco estaba puesto en Biden. Algunos diplomáticos expresaron preocupación tanto por la posibilidad de inestabilidad en el socio más poderoso y rico de la alianza, además de la imprevisibilidad que podría suponer una vuelta a la Casa Blanca de Trump.



Biden, sin embargo, en la rueda de prensa afirmó que está listo para seguir siendo el presidente de Estados Unidos, lo que le confiere gran poder en política exterior.



Preguntado por un periodista, aseguró que está listo para lidiar con el presidente chino, Xi Jinping, "ahora" y "dentro de tres años".



Biden, con 81 años, es el presidente de EE.UU. de más edad en la historia de Estados Unidos. Si completara sus próximos cuatro años en la Casa Blanca, tendría 86 al dejar el poder.