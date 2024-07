El presidente Biden dice que su desempeño en el debate fue "un error estúpido"

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este jueves que su mal desempeño en el debate presidencial de junio contra el republicano Donald Trump fue un "error estúpido" y que lo que tiene que hacer es "tomárselo con más calma".

En la rueda de prensa al cierre de la cumbre de la OTAN en Washington, la primera del mandatario en solitario desde noviembre, despertó expectación por las dudas sobre su capacidad para ser el candidato a la reelección tras los lapsus mentales durante el debate.

Biden negó las informaciones de que tenga que finalizar su agenda de trabajo antes de las 8 de la noche por sus 81 años de edad, como informaron medios estadounidenses tras las críticas por sus titubeos durante el debate presidencial.



"Lo que he dicho es que en lugar de empezar todos los días a las siete e irme a la cama a medianoche, porque es duro tomármelo con tranquilidad (...) La gente se va a dormir a las 10, eso es lo que digo", aseguró Biden en su rueda de prensa.



En opinión de Biden, Trump se pasa el día "en su carro de golf", básicamente "sin hacer nada" y el tiene eventos.



"Tengo una inclinación, tanto en deportes como en política, ha seguir el mismo ritmo. Para el próximo debate me lo tengo que tomar con más calma y no viajar a lo largo de 15 zonas horarias la semana antes", indicó el mandatario.



Tras la mala noche del debate del 27 de junio, muchos demócratas entraron en "pánico" ante el temor de que la agilidad mental y la edad del presidente se conviertan en el centro de la campaña electoral contra Trump y el presidente no consiga remontar en las encuestas antes de las elecciones de noviembre.



Más de una decena de congresistas han pedido a Biden que se retire y varios donantes influyentes, incluido el actor George Clooney, han pedido un candidato más joven antes de la convención del partido de agosto.



Biden ha asegurado que no se va a retirar y que es el mejor preparado para ganar a Trump en noviembre.