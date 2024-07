Trump confirma que la bala le alcanzó en la oreja derecha

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) confirmó este sábado en un primer mensaje en su red Truth Social, tras sufrir un tiroteo en un mitin, que una bala le alcanzó en la oreja derecha y dijo que es "increíble" que algo así pueda haber ocurrido en el país.



"Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Sangré mucho y me di cuenta de lo que estaba pasando", relató el aspirante republicano.



Trump explicó que de momento "no se sabe nada" sobre la identidad ni el móvil del agresor. "Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país", agregó.



El magnate de Nueva York, de 78 años, agradeció al Servicio Secreto y al resto de fuerzas del orden público por su "rápida repuesta" en el mitin, que tuvo lugar en Butler (Pensilvania).



Asimismo, expresó sus "más sentido pésame" por la familia de la persona del público que falleció en el tiroteo y de otra que resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital



Tras oírse los disparos, Trump fue evacuado rápidamente del escenario con sangre en la oreja derecha y parte de la cara. Poco después, su campaña informó de que el republicano se encuentra "bien".



La fiscalía del condado de Butler anunció que el agresor, cuya identidad se desconoce, está muerto.

