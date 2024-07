Los hijos de Trump festejan la nominación oficial de su padre como candidato

Tres de los cinco hijos del expresidente Donald Trump -Tiffany, Eric y Donald Jr- asistieron este lunes a la votación de delegados que oficializó la candidatura de su padre a la presidencia de Estados Unidos, en el primer día de la Convención Nacional Republicana que se celebra en Milwaukee.

No estuvieron en cambio sus hijos Ivanka y Barron, ni tampoco la exprimera dama, Melania Trump, quien no está incluida como oradora en el encuentro, a diferencia de lo ocurrido en convenciones previas.



La exmodelo habló en las dos anteriores convenciones del partido, pero en esta última campaña casi no ha participado. Tampoco estuvo presente en el juicio que sentó en el banquillo a Trump en Nueva York, por el que se convirtió en el primer expresidente convicto por un delito penal.



La lista de oradores de la convención, que durará hasta el próximo jueves, incluye a los dos hijos mayores de Trump, Eric y Donald Jr.; a la esposa de Eric, Lara Trump, copresidenta del Comité Nacional Republicano, y a la prometida de Donald Jr., Kimberly Guilfoyle, pero a ninguna de sus hijas.

Solo un día después del intento de asesinato en su contra el sábado en Butler (Pensilvania), Trump llegó el domingo por la noche a Milwaukee, la ciudad más grande del estado de Wisconsin, con la idea de que el suceso no altere la convención.

Este lunes, y con los tres hijos del expresidente en primera fila, los cerca de 2,400 delegados que representan a los diferentes estados y territorios del país fueron entregando en bloque sus votos para Trump.



Cuando Eric Trump anunció la entrega de los votos de Florida para su padre, se alcanzó el número necesario para formalizar la nominación y estalló una ovación al son de la canción de "Celebration" de Kool & the Gang y Pat Boone.



"En nombre de toda nuestra familia y en nombre de los 125 delegados en el increíble estado de Florida, por la presente nominamos al mejor presidente que jamás haya existido y ese es Donald J. Trump", apuntó el hijo mayor del presidente.



No está claro si este lunes aparecerá Trump en la convención y no será hasta el próximo jueves cuando se presentará para aceptar formalmente la nominación.