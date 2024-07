INDEX reconoce estudiantes dominicanos por sus logros académicos y cívicos en el exterior

El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) reconoció a 21 estudiantes de origen dominicano que se destacaron en el exterior por sus logros académicos y cívicos, una iniciativa que forma parte de un programa que fomenta el vínculo de jóvenes dominicanos de segunda y tercera generación con su nación de origen.

"Desde el INDEX trabajamos duro para crear espacios como estos, en los que se reconoce a dominicanos que se destacan en el exterior y que son merecedores de esta distinción porque nos llenan de orgullo a todos y todas. Sabemos que con esta iniciativa nunca olvidarán la patria de sus padres, que también es la de ellos", sostuvo el viceministro para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y director ejecutivo del INDEX, Carlos de la Mota, durante la ceremonia de entrega de reconocimientos realizada en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

En el marco de su agenda en su visita al país, estos estudiantes compartieron un momento con el canciller Roberto Álvarez, y vivieron la experiencia de ser senadores por un día, durante una visita al Senado de la República.

Además, tuvieron la oportunidad de visitar, en compañía de uno de sus padres, diversos museos y lugares emblemáticos de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, al tiempo que vivieron una experiencia inmersiva de tecnología en las instalaciones del MIREX, gracias al apoyo de la institución educativa Perfecto Labs. Asimismo, este año esta iniciativa contó con la colaboración de diversas entidades como el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX), el Ministerio de Educación, Dominicanos USA y la empresa de tecnología Digital Reality.

Los jóvenes reconocidos fueron: Abigail Cruz, Andrés Khael Rodríguez Ogando, Carlos Yamil Padilla Disla, Diego Armando Bejarán Gómez, Ethan Sebastian Cadena Luciano, Gabriel Santana Martínez, Gederik Alexander Amparo Polanco, Isabella Daneri González, Isabella Rivas Cuesta, Jade Griffin Sandoval, Jerleny Michelle Torres, Jessica Nicole González, Khrystine Elizabeth Cruz Portes, Mairym Azcona, Mariana Elisa Rodríguez Tejada, Merlis García, Samantha Taveras, Saul Merino Castillo, Valerith Chajed Lucena Nouveau, Wesly Manuel Sánchez Marin y Ysabella Delgado Valdez.

Los galardonados fueron postulados en línea desde New Jersey, Washington, Boston, New York, Pensilvania, Miami, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, España e Italia, donde se ubican once de las oficinas INDEX en el exterior. Posteriormente, fueron escogidos mediante la evaluación de un jurado compuesto por el Ministerio de Educación (MINERD), la Pontificia Universidada Católica Madre y Maestra (PUCMM), CENAPEC, Dominicanos USA y la Dirección de Ética y Transparencia del MIREX.