Estados Unidos anunció este miércoles que desmantelará definitivamente el muelle flotante que había construido para hacer llegar ayuda a Gaza, debido a los constantes problemas meteorológicos y de seguridad que han limitado la cantidad de suministros que podían llegar a los gazatíes.



En declaraciones a la prensa, el vicealmirante Brad Cooper, subcomandante del Mando Central de EE.UU., defendió que el muelle había logrado su efecto previsto, en lo que calificó como una "operación sin precedentes", pero añadió que había llegado el momento de poner fin a esa misión.



El muelle ha sido duramente criticado por organizaciones humanitarias y algunos congresistas de Estados Unidos debido a su coste, de unos 230 millones de dólares, y su capacidad limitada para entregar ayuda.



Sin embargo, el Pentágono ha defendido la estructura como la mejor esperanza para hacer llegar suministros al enclave. Según sus datos, a través de esa vía marítima se han entregado 9 millones de kilogramos de alimentos y otros materiales a los gazatíes, muchos de ellos en riesgo de hambruna.



El presidente estadounidense, Joe Biden, quien anunció la construcción del muelle durante su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, expresó la semana pasada durante una rueda de prensa su decepción y reconoció que no había funcionado tan bien como se esperaba.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

"Me he sentido decepcionado porque algunas de las cosas que propuse no han tenido tanto éxito, como el", afirmó el mandatario.Elfue instalado el, pero enseguida resultó dañado por el mal tiempo y tuvo que ser retirado para reparaciones. Se volvió a instalar el 7 de junio, pero fue trasladado a, en el sur de Israel, el 14 de junio para protegerlo de mareas altas, una situación que volvió a repetirse este mes.En total, solo estuvo operativo durante unoatras su instalación debido a las malas condicionesAdemás, la distribución de ayuda humanitaria tampoco ha fluido como se esperaba. Elde Alimentos de lasuspendió el mes pasado las entregas de asistencia que llegaban a través deldebido a la mala situación de seguridad sobre el terreno con constantes ataques israelíes.La Franja deestá inmersa en una guerra que estalló tras el ataque deldel 7 de octubre de 2023, que resultó en la muerte de unas 1.200 personas. Desde entonces, la ofensiva de israelí ha dejado más de 38.000 fallecidos en el enclave.