Los votantes demócratas: miedo, crispación y una desilusión por Biden anterior al debate

Mientras los demócratas en Washington se cuestionan la viabilidad de la candidatura de Joe Biden para las elecciones de noviembre, los votantes de a pie tampoco están satisfechos con las opciones que tienen. Entre el miedo al auge de Donald Trump, la apatía y la desconfianza, se plantean la siguiente pregunta: ¿por qué merece la pena votar en estas elecciones?

A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, votantes demócratas consultados por EFE en California y Texas expresan frustración ante las opciones que tienen delante y afirman que ya se sentían preocupados por la capacidad de Biden para gobernar mucho antes del primer debate presidencial, que provocó una tormenta política.

Desde su casa en los suburbios de San Antonio (Texas), Amanda Willet aseguró haber sido testigo del "deterioro" en la salud de Biden. Para ella, "no hizo falta" el cara a cara entre los candidatos para "darse cuenta de que simplemente (el presidente) no está del todo bien".

"Hoy en día todo está en las redes sociales, hay vídeos de todo", explicó.

Los 81 años de Biden, sumados a los recientes problemas de salud que ha experimentado y que denotan el deterioro de sus capacidades, despierta inquietud entre los votantes demócratas a la hora de apostar por el candidato demócrata, que en caso de ser reelegido tendría 86 al agotar su mandato.

Preocupaciones sobre la edad de Biden

"Me sentí profundamente preocupado por su salud, edad y agudeza mental mucho antes del debate, pero el debate demostró que todos nuestros peores temores habían sido ciertos", aseveró a EFE Jacob (nombre ficticio), un abogado de 31 años residente en San Diego (California).

Para Jacob, Biden "tenía que haber abandonado hace un año y medio" la carrera por la Casa Blanca.

Las opiniones en cuanto a la viabilidad de Biden como candidato demócrata se evidenciaron durante el debate del pasado 27 de junio, en el que pudo verse a un presidente cansado e incapaz de hacer frente a Trump.

Desde el año pasado, las encuestas habían ido avisando de este sentimiento entre el electorado. Un 69 % de los votantes demócratas opinaban ya en agosto del año pasado que la edad era un problema para la reelección de Biden, según una encuesta realizada por la Universidad de Chicago (NORC, en inglés).

La misma percepción encontró un estudio del diario neoyorquino The Wall Street Journal, publicado en septiembre de 2023: dos tercios de los votantes demócratas encuestados dijeron que Biden estaba "muy viejo" como para presentarse a las elecciones.

Estas percepciones se expandieron tras el debate y ahora los ciudadanos no solo están preocupados, sino que quieren que Biden se retire. Más de la mitad de los votantes demócratas desean ver a otro candidato en la papeleta electoral, reveló la última encuesta de NORC publicada el miércoles.

La disyuntiva de no votar como modo de protesta

Algunos de los fervientes votantes del Partido Demócrata dudan entre votar a Biden por inercia para frenar el auge de Trump, no votar como modo de protesta o abrazar un candidato independiente.

"Tal vez no vote en absoluto en las elecciones presidenciales de este año si no me gustan las opciones", aseveró Jacob, que ya votó a regañadientes por Biden en las pasadas elecciones en un intento por frenar la reelección de Trump.

Dylan, un joven de 27 años residente en Los Ángeles, seguirá esa línea este año, ya que, aunque se retirara Biden de la contienda, tampoco confía en otra alternativa.

"Personalmente, apoyaría su dimisión, aunque no estoy muy entusiasmado con cualquier alternativa que presenten, ya que sólo será otro centrista y no veremos ningún cambio real", dijo él, que tiene posiciones más progresistas.

Lo mismo hará Claire, 28 años residente de Los Ángeles, quien ya cree que es "demasiado tarde para cambiar de candidato" y tampoco cree que pueda haber otro más competente entre las filas demócratas capaz de remontar los resultados que se vaticinan.

Una encuesta publicada esta semana por la cadena de televisión CBS señala que la ventaja de Trump frente a Biden ha aumentado a cinco puntos.

"La última vez que sentí esperanza sobre un demócrata o un candidato en general fue con Obama y yo creo que es necesario que un candidato dé esperanza a la gente para motivarlos a votar", dijo a EFE.

Otros votantes, como Amanda, se refugian en el voto independiente. Ni uno ni otro, aunque las probabilidades de cambio sean escasas.

"Necesitamos desesperadamente a alguien distinto, alguien que restaure nuestras esperanzas, que nos de energía. Siento que el país ha pasado por mucho (desde la covid-19), estamos más divididos que nunca y me pregunto quién va a dar un paso adelante y a hacer la diferencia. Yo solo estoy rezando que algo pase, algo distinto", sentenció Amanda. EFE