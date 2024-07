La Casa Blanca tacha de "ridícula" la petición de los republicanos para que Biden dimita

La Casa Blanca consideró este miércoles "ridícula" la petición de algunos republicanos para que el presidente estadounidense, Joe Biden, deje el cargo, después de haber decidido poner fin a su campaña para las elecciones del 5 de noviembre próximo.

"Creemos que cualquier sugerencia de ese tipo es ridícula", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre en una rueda de prensa.

Los republicanos se han aferrado a la pobre actuación de Biden en el debate del 27 de junio pasado contra el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, para criticarlo y cuestionar su capacidad física y mental para gobernar.

El domingo pasado, justo después de que Biden anunciara que ponía fin a su campaña, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el republicano de mayor rango en Washington, le urgió en un comunicado a dejar el cargo.

"Si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a la Presidencia, no está en condiciones de ejercer como presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto", subrayó Johnson.

Otras figuras destacadas del Partido Republicano, como el líder de la mayoría en la Cámara Baja, Steve Scalise, y la representante Elise Stefanik, número tres de los republicanos en ese hemiciclo, también han pedido a Biden que renuncie.

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que, a sus 82 años, es un año mayor que Biden, no ha pedido que el presidente abandone el cargo.