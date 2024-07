Trump dice que está dispuesto a debatir con Harris antes del voto por anticipado

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, aseguró este lunes que está dispuesto a debatir con Kamala Harris, la virtual candidata demócrata, siempre y cuando se haga antes del inicio del voto por anticipado, que comienza a mediados de septiembre en algunos estados, entre ellos Pensilvania, considerado clave.



En una entrevista con Fox News, Trump reconoció que "probablemente" acabará "debatiendo con ella", pero lamentó que la cadena que tiene el compromiso de hacerlo el 10 de septiembre, ABC News, "se haga rica" con él.



"No quiero dar millones de dólares a ABC, para que se hagan ricos", indicó el exmandatario, que ha propuesto que Fox News se haga cargo de organizar el cara a cara.

Trump, que ha mostrado sus dudas sobre la celebración del segundo debate presidencial, dijo que no tiene miedo a enfrentarse a Harris frente a las cámaras y "es más fácil debatir contra ella", ya que no tiene una "base" como la tenía el presidente Joe Biden, que presentó su renuncia tras las presiones de su partido por su avanzada edad tras su mala actuación en el cara a cara de junio.



El exmandatario republicano reiteró que la renuncia de Biden fue un "golpe de Estado" del Partido Demócrata y hasta el expresidente Barack Obama advirtió a Biden de que tenía que renunciar a la reelección "por las buenas o por las malas".



Trump definió a su más que probable rival demócrata para las elecciones presidenciales como una "lunática de extrema izquierda" y aseguró que no es necesario un debate para saber quién es en realidad.



El exmandatario reveló que el día en que fue tiroteado en un mitin en Pensilvania, el 13 de julio por la tarde, su esposa, Melania Trump, estaba siguiéndole en directo y que es muy duro para ella hablar de aquel momento.



"No puede hablar de eso, eso significa me ama o le gusto", aseguró Trump, quien volvió a encomiar la labor del Servicio Secreto por protegerle con sus cuerpos, pese a que reconoció posibles fallos de comunicación entre agentes de seguridad en su atentado, que perpetró un joven de 20 años armado con rifle AR-15.



"El francotirador hizo un gran tiro y eliminó al tirador de un solo disparo, pero lo ideal es que lo hubiera hecho nueve segundos antes", apuntó Trump.



"Me eché al suelo, las balas volaban por encima y se echaron encima de mi; tenía mucha gente encima de mi, mucha gente grande y fuerte encima de mi, y fueron muy valientes", explicó el expresidente.