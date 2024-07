Un expresentador estrella de la BBC, acusado de tomar fotografías "indecentes" de menores

El expresentador estrella de la BBC Huw Edwards, de 62 años, ha sido acusado con tres cargos de tomar imágenes "indecentes" de niños, según reveló este lunes la Policía Metropolitana de Londres (MET) en un comunicado remitido a EFE.

Según un portavoz de la MET, los presuntos delitos se corresponden con "imágenes compartidas en conversaciones de WhatsApp entre diciembre de 2020 y abril de 2022".

En concreto, Edwards está acusado de poseer seis imágenes de categoría A (que implican actividad sexual penetrativa o de carácter sádico), 12 imágenes de categoría B (de actos sexuales no penetrativos) y 19 fotografías de categoría C, donde se incluyen todas las "fotografías indecentes" que no pertenecen a las categorías anteriores.

Edwards fue arrestado el pasado mes de noviembre y posteriormente acusado el 26 de junio con la autorización de la Fiscalía; y tendrá que comparecer ante un tribunal de Londres el próximo miércoles 31 de julio.

El conocido periodista, una de las caras más visibles de la cadena, abandonó la BBC el pasado mes de abril "por consejo médico" -y tras 40 años en la corporación británica- después de salir a la luz su involucramiento en un escándalo sexual.

Precisamente, la pasada semana la BBC anunció una actualización de sus directrices contra el acoso sexual en el que instruyen a sus estrellas televisivas sobre cómo no abusar de su "estatus de celebridad" ni de su asociación con la cadena, así como una guía para denunciar casos de posible acoso sexual o relaciones de poder, aupadas por el caso de Edwards.

El caso fue revelado por el tabloide 'The Sun' en un artículo en el que explicaba que un presentador de la cadena pública había pagado a una persona -supuestamente menor de edad- por fotos explícitas, y posteriormente se conoció que se trataba de Edwards.