Gallego intensifica la lucha por ganar el voto latino en Arizona para llegar al Senado

El congresista demócrata Rubén Gallego, quien aspira a convertirse en el primer hispano en representar el estado de Arizona en el Senado estadounidense, intensificó este lunes sus esfuerzos por ganar el voto latino faltando menos de cien días para las elecciones generales.



El actual congresista, hijo de padres inmigrantes reconoce, que no podrá llegar al Senado si no gana el respaldo de los votantes latinos que representan casi un cuarto del total de votantes en este estado.



"Trabajando juntos obtendremos la victoria, yo creo en Arizona, yo creo en el sueño americano", dijo hoy Gallego durante la presentación de la coalición latina "Juntos con Gallego".



Gallego es el único candidato demócrata para representar el Senado de Arizona, por lo que se anticipa que una vez concluidas las elecciones primarias de este martes se oficialice su contienda en contra de la republicana Kari Lake.



Ambos candidatos están tratando de ganar el voto latino.



Las más recientes encuestas dan entre cuatro y hasta siete puntos porcentuales de ventaja a Gallego sobre Lake.



En las últimas semanas, el congresista demócrata ha lanzado dos anuncios televisivos completamente en español donde destaca sus orígenes y su lucha en favor de los jóvenes amparados con el programa de Acción Diferida (DACA), mejor conocidos como 'soñadores'.



Mientras que Lake, una fiel seguidora del ex Presidente Donald Trump (2017-2021) y quien ha impulsado la teoría conspirativa de fraude electoral en el 2020, corteja el voto latino conservador por medio de la coalición "Latinos for Lake".



Tanto Lake como Gallego buscan el puesto que dejó vacante la senadora Kyrsten Sinema quien a principios de este año anunció que no se postularía nuevamente, después de abandonar el partido demócrata y declararse independiente.



Electa en el 2018, Sinema hizo historia al ser la primera mujer electa al Senado por Arizona y arrebatar el escaño a los republicanos. Parte de su victoria se atribuye en gran parte al voto latino en Arizona que apoyó su agenda demócrata.



Un estudio de Latino Vote Project encontró que en la elección de Sinema en 2018, el 75 % los votantes latinos votaron demócrata, lo que la llevo a una cerrada victoria de tan solo 2.3 % sobre su contrincante republicana Martha McSally.



La contienda entre Gallego y Lake acaparan la atención a nivel nacional ya que podría ayudar a definir el control del Senado estadounidense para uno de los dos partidos.

