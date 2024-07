Latinos pesimistas sobre presente de su congregación religiosa, pero optimistas con futuro

Los latinos de Estados Unidos que asisten regularmente a congregaciones religiosas asociadas con la fe cristiana se sienten más pesimistas sobre el presente de esas comunidades que los otros grupos étnicos, pero a la vez se muestran más optimistas sobre el futuro, revela una encuesta nacional difundida este martes.



Según la consultora Lifeway Research, sólo el 29 % de los hispanos consultados afirmó que sus congregaciones tienen "un buen presente", comparado con el 42 % de los blancos y el 34 % de los afroamericanos con esa misma respuesta.



A la vez, el 44 % de los hispanos dijo "sentirse optimistas sobre el futuro", un porcentaje que supera al 36 % de afroamericanos y al 23 % de blancos con esa misma opinión.



Además, sólo el 5 % de los latinos expresó su deseo de que sus congregaciones adopten prácticas del pasado (el número más bajo entre todos los grupos consultados), y un 17 % de los hispanos consideró que asisten a una iglesia "con actividades y métodos" de la década de 1990 (el número más alto), una situación considerada como "confusión cronológica" de esas congregaciones.



Como comparación, dos de cada tres (67 %) de los encuestados no latinos estuvo de acuerdo que sus congregaciones están "en su mejor presente" y más la tercera parte (35 %) describió a esas congregaciones como "adecuadas para después del 2010".



"El ritmo del cambio de métodos y actividades en las iglesias difiere mucho y las iglesias locales también existen en diferentes lugares de su ciclo de vida de crecimiento, declive, renovación o cierre. La mayoría de los feligreses notan estos cambios y los debaten", dijo Scott McConnell, director ejecutivo de Lifeway Research, en un comunicado.

El reporte de la nueva encuesta detalla que varios factores explican la postura propia de los hispanos sobre sus congregaciones. Por ejemplo, quienes asisten a congregaciones pequeñas (menos de 50 feligreses, como sucede en numerosas iglesias latinas de la pandemia) son más proclives a sentir que sus iglesias "pertenecen a las décadas de 1980 o 1990."



Además, ese mismo sentimiento es compartido por quienes asisten regularmente, pero no todas las semanas a sus congregaciones, y por quienes se congregan en iglesias denominacionales (bautistas, luteranos, presbiterianos y otras).



Y la edad promedio de los latinos en las iglesias estadounidenses es 30 años, comparado con una edad promedia de 50 a 60 años entre los no latinos, según Lifeway Research, lo que explica la diferencia de enfoque hacia el futuro de los latinos o hacia el pasado de los no latinos revelada en la encuesta.



Esos cuatro elementos (congregaciones pequeñas, asistencia no semanal, afiliación denominacional y edad promedio baja) se aplican a la mayoría de las iglesias latinas en Estados Unidos, según dos estudios previos de Lifeway Research (julio de 2019 y enero de 2023).



Según McConnell, la nueva encuesta es importante porque "la década en la que los feligreses sienten que pertenece el ministerio de su iglesia contribuye al tono de las conversaciones congregacionales".



"Los feligreses que creen que su congregación se adapta al nuevo milenio son más propensos a decir que escuchan conversaciones que suenan como '¡Esto es lo mejor!'", resalta el informe.



Mientras, aquellos que sienten que su iglesia pertenece a antes del año 2000 son más propensos a decir que escuchan a la gente decir: "¡Aquellos eran los buenos tiempos!", concluyó.