Pelosi niega haber liderado complot para tumbar reelección a Biden: "Yo no llamé a nadie"

La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos e influyente congresista Nancy Pelosi negó haber liderado la operación dentro del Partido Demócrata que forzó al mandatario del país, Joe Biden, a renunciar a su campaña de reelección hace dos semanas.

"No, yo no lideré ninguna campaña de presión. Yo no llamé a nadie. Siempre le podré decir (a Biden) que yo no llamé a nadie", afirmó Pelosi en una entrevista con un programa dominical de la cadena CBS, que este sábado avanzó un extracto de la conversación.

Preguntada por las informaciones que apuntan a que Biden estaría "furioso" con ella, Pelosi respondió: "Bueno, él sabe que yo lo amo mucho".

La congresista se negó a detallar las conversaciones que ha tenido al respecto con Biden porque, dijo, nunca ha revelado públicamente lo que habla con el presidente en privado.

Biden renunció el 21 de julio a presentarse a la reelección y pasó el relevo a la vicepresidenta, Kamala Harris, cediendo a la presión de varios miembros y donantes de su partido que le pedían retirarse tras su desastrosa actuación en el debate electoral con el expresidente republicano Donald Trump del 27 de junio.

Según varias filtraciones en medios estadounidenses, Pelosi y el expresidente Barack Obama jugaron un papel crucial para forzar a Biden a tirar la toalla, pues creían que el mandatario no tenía ninguna posibilidad de ganar a Trump en noviembre.

En una entrevista con la cadena MSNBC el 10 de julio, Pelosi evitó dar su apoyo explícito a Biden y dijo que el presidente debía tomar una "decisión" sobre el futuro de su candidatura, a pesar de que este había dejado claro que su objetivo en ese momento era seguir con la campaña.