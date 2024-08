Nace "Republicanos por Harris", con apoyos cruciales contra la agenda "radical" de Trump

La campaña de la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, lanzó esta semana un programa de captación de votantes republicanos que cuenta ya con respaldos cruciales, algunos de ellos en estados "péndulo" como Arizona.



'Republicanos por Harris' busca movilizar a "los millones de votantes republicanos que rechazan la agenda extremista 2025" del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y captar a los conservadores decepcionados con el candidato republicano, señaló un comunicado.



Según el equipo de Harris, el programa será una "campaña dentro de la campaña" y en ella se empleará a conocidos republicanos para activar sus redes, con énfasis especial en los votantes de las primarias que respaldaron a la exembajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.



El programa arrancará con eventos que se realizarán esta semana en Arizona, Carolina del Norte y Pensilvania, estados "péndulo", donde cualquiera de los dos principales partidos pueden llevarse la victoria en las presidenciales de noviembre próximo.



Los republicanos que apoyan a Harris también se presentarán la próxima semana en mítines con la vicepresidenta y su compañero de fórmula, que pronto será nombrado, señaló el equipo de la vicepresidenta en el comunicado.



Entre los republicanos que Harris ha incluido en su campaña se encuentran la exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham; el exvicegobernador de Georgia Geoff Duncan y el excongresista Adam Kinzinger.

Recientemente, John Giles, un influyente alcalde de la ciudad fronteriza de Mesa, en Arizona, publicó un artículo de opinión en el que expresaba su apoyo a Harris.



El conservador anunció que copresidirá un nuevo grupo de trabajo republicano de 'Arizona por Harris', junto con la exrepresentante estatal republicana Robin Shaw.



"Creo firmemente en la defensa de la democracia y en la defensa de nuestras libertades personales", dijo Giles, un residente de Arizona "de toda la vida y republicano desde hace mucho tiempo".



"Donald Trump y JD Vance representan la mayor amenaza a los valores e instituciones estadounidenses que he visto en mi vida", agregó.



De la misma manera, la exlegisladora estatal de Florida Paula Dockery; Rich Logis, fundador de Perfect Our Union, y Greg Wilson, exdirector del personal republicano de la Cámara de Representantes de este estado, se sumaron al apoyo a Harris como parte del lanzamiento del programa 'Republicanos por Harris'.



"Tras más de una década al servicio público en Florida, estoy profundamente preocupado por la transformación radical del Partido Republicano bajo el control autoritario de Donald Trump, un partido que ya no reconozco", dijo en un comunicado Paula Dockery, quien sirvió como miembro del Senado y el Cámara Baja de Florida durante más de 15 años.



"Me enorgullece brindar todo mi apoyo a la vicepresidenta, Kamala Harris, y es un honor para mí unirme al Comité de los Republicanos de Florida por Harris como copresidente", añadió Dockery.



El programa de 'Republicanos por Harris' se basa en el impulso de la campaña de Harris con grupos de coalición en todo el país para "ganar los votos de votantes independientes, moderados y conservadores que entienden lo que está en juego en noviembre".