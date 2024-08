Auxilios oficiales en Denver y Los Ángeles, una tabla de salvación para familias latinas

Latinos en Denver (Colorado) y Los Ángeles (California), en su mayoría mujeres, han encontrado una tabla de salvación en los programas de ingresos básicos garantizados que proporcionan "fondos sin condiciones" en efectivo a personas desamparadas o de bajos ingresos.



Los beneficiados aseguran que estos programas les han permitido mejorar la estabilidad financiera, salud física y mental, y calidad de vida.



"Soy madre soltera y recientemente he vuelto a los estudios universitarios. Creo que este programa piloto puede ser un elemento transformador para las personas en toda la ciudad", manifestó a EFE Moriah Rodríguez, beneficiaria del Proyecto de Ingresos Básicos de Denver (DBIP, en inglés).



La madre de cuatro hijos contó que fue aceptada en la iniciativa tras ser atropellada por un conductor ebrio y que "desde entonces el programa me ha ayudado mucho en mi vida".



El DBIP ha completado recientemente su primer año, beneficiando a unos 820 participantes, quienes recibieron 1.000 dólares mensuales o una suma inicial de 6,500 dólares seguida de 500 dólares mensuales durante los siguientes once meses. En esta ciudad, el 18 % de los participantes del programa es de origen hispano.



Según un reciente estudio de la Universidad de Denver, el 45 % de los participantes de DBIP lograron obtener un alojamiento propio.



Además, un "importante porcentaje" mejoró su situación financiera, lo que a su vez contribuyó a "disminuir sustancialmente" el uso de servicios públicos por parte de estos beneficiarios, reduciendo el gasto público de Denver en casi 600,000 dólares.



Un éxito similar ha registrado el Programa Piloto de Ingreso Básico Garantizado de Los Ángeles, conocido como BIG:LEAP, iniciado en 2022 y que ha beneficiado a más de 3,200 familias, lo que representa alrededor de 50,000 personas.



Casi la mitad de los angelinos beneficiados de la asignación mensual de 1,000 dólares destinada a fomentar la estabilidad laboral, habitacional y financiera, se identifican como hispanos o latinos.



Los estudios independientes realizados por la Universidad de Pensilvania y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), así como por la Universidad de Denver (DU), concluyen que los programas han sido "abrumadoramente beneficiosos" en Los Ángeles y han tenido "impactos positivos" en Denver.



Los investigadores de la Universidad de Pensilvania y UCLA encontraron que BIG:LEAP, con un costo estimado en 38 millones de dólares, permitió a los participantes "alcanzar estabilidad financiera", así como "cambiar de carrera, abrir negocios e invertir en su educación".



Entre los beneficiados se encuentra Claudia Gutiérrez Muñoz, una madre de seis hijos de 52 años, quien perdió su empleo de 20 años en un restaurante durante la pandemia y quedó sin hogar tras la venta del edificio donde alquilaba un apartamento.



"Voy a estar agradecida con este programa toda mi vida. Me dio la tranquilidad de poder brindarles un techo seguro a mis hijos", expresó Gutiérrez en el informe.



En ese sentido, Stacia West, cofundadora del Centro de Investigación de Ingresos Garantizados de la Universidad de Pensilvania, explicó en su informe que los ingresos básicos garantizados permiten a los participantes "tomarse un momento para reflexionar" sobre el futuro de sus familias antes de aceptar una oferta laboral, en lugar de sentirse obligados a aceptar el primer trabajo disponible.



No obstante, estos programas enfrentan desafíos significativos. Denver carece de fondos suficientes para renovar DBIP por un segundo año, cuyo costo fue de 6.5 millones de dólares, y los concejales de Los Ángeles aún no han aprobado el presupuesto para el futuro de BIG:LEAP.



Estados como Iowa y Arizona han aprobado leyes que prohíben programas de ingresos garantizados, y el fiscal estatal de Texas, el republicano Ken Paxton, respaldado por la Corte Suprema local, los ha declarado "inconstitucionales".



"Nuestro objetivo es persuadir a los legisladores para que establezcan fondos permanentes para programas como el nuestro", declaró Mark Donovan, fundador y director ejecutivo de DBIP, durante una rueda de prensa en la que se presentaron los resultados del primer año de la iniciativa.

