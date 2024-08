Doble cadena perpetua a hombre que asesinó a una pareja en un robo en Florida

Un hombre de Wisconsin que buscaba dinero para viajar a Venezuela fue condenado a doble cadena perpetua por matar de varios tiros a una pareja a la que robó en 2018 en la localidad de Estero, Florida, informó este martes la Fiscalía del Distrito Medio del estado.



Alex Jared Zwiefelhofer, de 27 años, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal como resultado de sus condenas por "conspiración para cometer un robo y disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento que resultó en muerte", entre otros cargos.



Un jurado declaró en marzo pasado culpable a Zwiefelhofer, que había luchado en Ucrania en 2017.



Según el testimonio presentado en el juicio, el 10 de abril de 2018 dos personas cuya identidad no fue divulgada fueron encontradas muertas en Estero con heridas de bala en el cuerpo y la cabeza.



Investigaciones posteriores revelaron que la pareja había viajado a esta localidad del condado de Lee, en la costa oeste floridana, desde la vecina Brooksville para completar la compra de varias armas a un individuo que las había puesto a la venta en el sitio web Armslist.

Como resultado de la investigación, se identificó a Zwiefelhofer como "una de las dos personas que se cree que asesinaron a la pareja durante el transcurso de un robo a mano armada de los 3.000 dólares que la pareja tenía la intención de usar para comprar las armas de fuego", señaló la Fiscalía en un comunicado.



Zwiefelhofer, que había luchado previamente en Ucrania en 2017 "después de ausentarse sin permiso del ejército de EE.UU.", había trazado un "plan para luchar contra el Gobierno venezolano" y cometió el robo y asesinato de la pareja para obtener dinero y financiar su viaje a Venezuela.



El otro coacusado en este caso, Craig Lang, está pendiente de juicio.



"No hay duda de que Zwiefelhofer debe estar tras las rejas, y la sentencia de cadena perpetua garantiza que eso sucederá. No nos detendremos ante nada para proteger a nuestras comunidades de estas amenazas", dijo el agente especial Matthew Fodor, de la División de Tampa del FBI.



Por su parte, el fiscal federal Roger Handberg, se felicitó por la estrecha "colaboración con nuestros socios policiales" y aseguró que "no se dejó piedra sin mover en la investigación y el procesamiento federal de este caso".



"Este acusado cometió crímenes atroces y se hizo justicia", dijo Handberg.