"El Mayo" Zambada será trasladado desde Texas a Nueva York

El narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa que fue arrestado por autoridades en suelo estadounidense hace más de una semana, será trasladado desde Texas a Nueva York para ser juzgado, confirmó este martes por la noche su abogado, Frank Pérez, a EFE.



Aún no se ha concretado la fecha en la que el capo de la droga será enviado a Nueva York, pero se sabe que existe ya una acusación pendiente contra "El Mayo" en el Distrito Este de Nueva York, el mismo donde su otrora socio Joaquín "El Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua.



Zambada (76 años), que se encuentra actualmente detenido en la ciudad fronteriza de El Paso y ya ha tenido dos audiencias iniciales ante la Justicia, llevaba prófugo casi 50 años en México y era uno de los criminales más buscados por Estados Unidos bajo una recompensa de 15 millones de dólares.



La acusación en Nueva York es una de al menos cuatro que "El Mayo" enfrenta en EE. UU., pero fue actualizada en febrero de este año y es la única que menciona el tráfico de fentanilo, el potente opioide sintético que ha generado una grave crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos y que se ha convertido en el centro de la política antidrogas del país.



El propio Departamento de Justicia hizo énfasis en este cargo cuando dio a conocer la noticia del arresto y, según contó a EFE una fuente cercana al caso, los nexos del Cartel de Sinaloa con el envío de fentanilo a EE. UU. pusieron "más presión" en las autoridades para detener a "El Mayo".

No obstante, las circunstancias del arresto de Zamabada están rodeadas de incógnitas, relacionadas con el papel que pudo haber jugado Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo" y que fue trasladado a Chicago donde se declaró no culpable por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputan.



El abogado de "El Mayo" ha sostenido que su cliente "no vino a EE. UU." voluntariamente.



"Lo ataron de manos y pies, lo pusieron una bolsa en la cabeza y lo forzaron a montarse al avión", contó Pérez a EFE, sin señalar a los responsables pero calificándolo como un "secuestro".



Según filtraciones a varios medios estadounidenses, Guzmán López fue quien llevó a "El Mayo" engañado a EE. UU. para beneficiar a su hermano Ovidio Guzmán, extraditado a territorio estadounidense en septiembre del año pasado.



El Departamento de Justicia de EE. UU., que presentó el arresto de Zambada y de Guzmán López como un golpe a los carteles del narcotráfico, ha declinado aportar más información sobre este caso.



El ejemplo de "El Chapo", que llegó a escapar del penal de Puente Grande (Jalisco, México) y del Altiplano (estado de México) en 2001 y 2015 respectivamente, así como la ubicación fronteriza de El Paso inquietaban al Departamento de Justicia de EE. UU. antes de elegir donde procesar a 'El Mayo', según revelaron fuentes cercanas al caso al diario The New York Times.