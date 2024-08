JD Vance sobre la etiqueta demócrata de 'raro': "Raro es abrir la frontera al fentanilo"

El candidato republicano a la vicepresidencia de EE.UU., JD Vance, salió al paso este miércoles de las constantes referencias de la bancada demócrata que califican como 'raro' ("weird", en inglés) al presidenciable Donald Trump y al propio senador por Ohio.



"Creo que el argumento de 'raro' vino de un grupo de becarios de 24 años (que trabajan) en sus redes sociales (...) A mí lo que me parece raro es abrir la frontera al fentanilo para que llegue a nuestras comunidades", expresó Vance en un encuentro con periodistas hoy sobre esta ambigua etiqueta.



Se trata de un enfoque conciso y que no representa una crítica directa, por lo que es difícil de rebatir y está creando ciertas dudas sobre cómo ser atajada por parte de los republicanos.

La aspirante demócrata a la presidencia de EE.UU., Kamala Harris, y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, Tim Walz, están utilizando repetidamente este argumento contra Trump y Vance, sobre todo al referirse a su visión acerca de temas como el aborto, derechos reproductivos y otras libertades sexuales.



El propio Walz dijo el pasado fin de semana que era "raro" que Trump hiciera alusiones repetidas al asesino en serie ficticio Hannibal Lecter, de la película 'El silencio de los corderos' (en español), en sus discursos de campaña.



No obstante, Vance hoy se refirió directamente a este calificativo esgrimiendo que "no tiene sentido" y definiéndose como "un tipo normal que quiere vivir el sueño americano".



"Tengo a mi mujer y tengo tres hijos preciosos en casa (...) Si esa gente (Partido Demócrata) quiere llamarme raro, creo que es un gran honor", añadió.



Durante su explicación, el también escritor de las memorias líder de ventas 'Hillbilly Elegy' utilizó argumentos repetidos días atrás por su partido para tratar de acabar con el mantra demócrata.



"Creo que lo que es bastante raro es intentar apartar a los niños de sus padres si los padres no quieren consentir cambios de sexo. Eso es algo que Tim Walz hizo. Creo que también es bastante raro querer dejar de financiar a la policía. Creo que es bastante raro decir que eras (Kamala Harris) una fiscal dura y convertir San Francisco en un desastre de seguridad pública", sentenció Vance.