La Nasa y Space X retrasan el lanzamiento de la misión tripulada a la Estación Espacial

La Nasa y la compañía Space X han decidido retrasar hasta el 24 de septiembre el lanzamiento de su misión tripulada a la Estación Espacial Internacional (Crew-9), inicialmente previsto para el próximo 18 de agosto, según fuentes de la administración espacial estadounidense.



El nuevo "ajuste", según las mismas fuentes, dará más tiempo a los responsables de esta misión para finalizar la planificación del regreso de la prueba de vuelo anterior ( Boeing Crew Flight Test), que viajó hasta la Estación Espacial Internacional y que se encuentra acoplada a este laboratorio orbital.



Los equipos en tierra están realizando todavía numerosas pruebas para comprobar el sistema de propulsión integrado de la nave espacial y confirmar la fiabilidad del sistema antes del regreso de la "Starliner" a la Tierra.

"La NASA y Boeing siguen evaluando el estado de preparación de la nave, y no se ha tomado ninguna decisión sobre el regreso de Starliner", han señalado en una nota de prensa, en la que anuncian una comparecencia de prensa hoy para dar todos los detalles sobre este retraso.



El reajuste de esta misión afecta además a la próxima rotación de la compañía estadounidense SpaceX con la próxima entrega de Soyuz, prevista no antes de mediados de septiembre.



Los equipos están trabajando para preparar el lanzamiento de la misión "Crew-9" desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, para que no coincida con los preparativos de la plataforma de la misión Europa Clipper de la NASA, que comenzará en septiembre en el cercano Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la agencia.



La NASA también deberá ajustar el lanzamiento de la 31 misión comercial de servicios de reabastecimiento de SpaceX, que estaba prevista para mediados de octubre.