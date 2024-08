Nueva exposición celebra la identidad, cultura y desafíos de Miami

El Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM) inaugura 'Magic City: Visiones contemporáneas de Miami', una exposición que explora temas de identidad, cultura y desafíos de una "ciudad global".



Ronald Sánchez, curador de la exposición, abierta hasta noviembre próximo en CityPlace en Doral, ciudad aledaña a Miami, dijo a EFE que la idea es mostrar diferentes perspectivas de Miami, entre ellas "su vibrante vida nocturna, su impresionante arquitectura, las dinámicas historias de inmigración, los desafíos y oportunidades de la movilidad económica, las complejidades de la gentrificación y las preocupaciones apremiantes del cambio climático".



"Creo que Miami es una ciudad global porque es un espacio liminar entre América del Norte y América Latina y el Caribe e incluso se podría decir que Oriente y Europa porque es un lugar donde el mundo simplemente se entrecruza para pasar de un lado a otro", indicó a EFE del artista estadounidense Mark Herrera.



El artista, miembro de la Guardia Costera de EEUU, participa con una enorme instalación titulada "Un padre y un hijo haitianos" y realizada con camisetas, cuerdas, salvavidas y otros materiales que muestra su capacidad para tejer narrativas personales con problemas sociales más amplios.



"Como latino estadounidense con conexión con la Guardia Costera, hay una tensión y un conflicto internos porque mis padres son inmigrantes y si ellos lograron quedarse, yo en mi trabajo he tenido que ser parte de la tarea de devolver a personas de manera segura a la nación de la que trataron de huir", manifestó Herrera.



"Me siento muy afortunado con mi trabajo, pero también siento a veces una especie de culpabilidad. Así que este arte me ayuda a procesar eso", agregó.



En otro apartado, la artista Stephanie Silver, que en su trabajo abarca la pintura, la escultura y el ensamblaje, presenta un conjunto de cuadros en miniatura que profundizan en las complejidades del lugar y la memoria.



"Mi regreso a Miami después de siete años en Nueva York me inspiró a documentar la inminente desaparición del patrimonio cultural de mi ciudad natal, en particular el reemplazo de negocios construidos por individuos por estructuras corporativas uniformes", manifestó.



De su parte, Chantae Elaine Wright confronta en sus trabajos las nociones tradicionales de identidad y representación y aborda las complejidades de ser afroamericana, mujer y caribeña estadounidense.



"En mi trabajo todo gira en torno a la diversidad. Mi trabajo gira en torno a la identidad, pero en las formas de esta identificación, que es como tener múltiples caras, múltiples emociones, diferentes experiencias y mi labor es recoger todo eso y creo que Miami es el lugar perfecto para hacerlo", manifestó.



La venezolana Julia Zurilla, una artista multidisciplinar presenta su proyecto multimedia 'Estética vacacional del medio ambiente', un trabajo que fusiona el pasado nostálgico con la realidad tangible del presente.



"Mi propuesta sirve sobre todo como medio para explorar las conexiones intrínsecas entre nuestra memoria colectiva y la urgencia de los desafíos ambientales contemporáneos. Le tengo pánico al clima, y eso es lo que trabajo e intento pasar de lo hermoso a esta cosa que te quita todo. Tengo pánico a lo que se termina, al desamparo", indicó.



Al presentar obras que profundizan en los problemas críticos que enfrenta la ciudad hoy, la exposición tiene como objetivo inspirar a los espectadores a considerar sus roles en la configuración del futuro de Miami y a unirse a la conversación sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad, indicó Marcelo Llobell, director del Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM).

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.