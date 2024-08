La Semana de la Moda de Nueva York comenzará con una marcha para alentar al voto en EE.UU.

La Semana de la Moda de Nueva York arranca con marcha 'Fashion for Our Future' para alentar el voto en las elecciones de 2024. ( FUENTE EXTERNA )

La Semana de la Moda de Nueva York comenzará el próximo 6 de septiembre con una marcha multitudinaria de integrantes del sector por el centro de la ciudad para alentar al voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre.



La marcha, llamada "Fashion for our future" (La moda por nuestro futuro) es iniciativa del Consejo de Diseñadores de EE.UU. (CFDA) y la revista Vogue y planea convocar a 1,000 participantes, desde diseñadores hasta modelos e 'influencers', según un comunicado.



"Estas son unas elecciones extraordinarias, con increíbles consecuencias para nuestro futuro, y nada podría ser más importante que participar en él votando", dijo citada la editora de la revista, Anna Wintour, que prometió "hacer lo posible" para que la gente se registre para votar.



El presidente de la CFDA, el diseñador Thom Browne, agregó que la marcha dará al sector de la moda estadounidense y a quienes "miren" desde otros lugares la oportunidad de aprender unos de otros y "apoyar la democracia y la paz en EE.UU. y en todo el planeta".



Los participantes en la marcha llevarán una camiseta con su lema diseñada para la ocasión por la marca Old Navy y el modisto Zac Posen, que después se pondrán a la venta en tiendas, indica la nota.



Posen, que es ejecutivo y director creativo de Old Navy y su marca asociada Gap, aseguró que la firma defiende "la democracia del estilo, que hace la moda accesible para todos", y dijo que "la democracia, como la moda, es mejor cuando todos pueden participar".



Las organizadoras de la marcha trabajarán con la ONG "I am a voter", colaboradora previa, que ayudará a que las personas se registren para votar y ofrecerá materiales para el sector de la moda para facilitar ese trámite durante la Semana de la Moda y hasta las elecciones.



Es la primera marcha de este tipo en la moda, pero en 2020, antes de las elecciones, también hubo eventos para alentar al voto y a lo largo de los años la CFDA ha colaborado con conocidas entidades activistas de derechos civiles como ACLU, FWD.us o Planned Parenthood.



Según el calendario oficial, la Semana de la Moda tendrá lugar del 6 al 11 de septiembre con más de 60 presentaciones o desfiles, entre ellos de firmas veteranas y clásicas como Michael Kors y Carolina Herrera, y más jóvenes y transgresoras como Elena Vélez y Laquan Smith.