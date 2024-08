La familia de Isaac Hayes, fallecido icono del soul, demanda a Trump por usar su música

Los herederos de Isaac Hayes, el fallecido icono del soul, han demandado al candidato republicano a la presidencia de EE. UU. en las próximas elecciones, Donald Trump, por usar la música del artista y le piden una compensación de 3 millones de dólares.



En un mensaje publicado en la red X, la familia del compositor fallecido en 2008 demanda a Trump y al equipo de su campaña por el uso del tema "Hold On, I'm Coming" en eventos celebrados en los últimos dos años.



"Nosotros, la familia de @isaachayes Isaac Hayes Enterprises, representados por Walker & Associates, demandamos a @realDonaldTrump y su campaña por 134 cargos de infracción de derechos de autor por el uso no autorizado de la canción "Hold On I'm Coming" en mítines de campaña de 2022 a 2024", explican los familiares.



"Exigimos el cese del uso, la eliminación de todos los videos relacionados, una exención de responsabilidad pública y el pago de US$3 millones en tarifas de licencia", se lee en el mensaje que incluye una copia de la documentación legal presentada en los juzgados el pasado 11 de agosto.

En la denuncia se especifica que, si no les queda otra opción y no se rectifica esta situación, los herederos están dispuesto a emprender un "litigio federal".



Según explica la revista especializada "Rolling Stone", artistas como Adele, Rihanna, los herederos de Sinead O´Connor, Steven Tyler, de Aerosmith o The Rolling Stones se han opuesto abiertamente al uso de sus canciones en mítines políticos desde que Trump se presentó por primera vez a la presidencia en 2015.



La última en criticar el uso de su música en la campaña del republicano ha sido la canadiense Celine Dion, quien criticó este fin de semana al expresidente estadounidense por utilizar "My Heart Will Go On" en un reciente mitin.



Hayes murió el 10 de agosto de 2008, a la edad de 65 años. Por "Theme from Shaft", recibió el Oscar a la mejor canción original en 1972, lo que lo convirtió en la tercera persona negra, después de Hattie McDaniel y Sidney Poitier, en ganar un premio de la Academia en cualquier campo competitivo, recuerda "Rolling Stone".



Hayes y David Porter escribieron "Hold On, I'm Coming", que fue grabada por el dúo de soul Sam & Dave y publicada por el sello Stax en 1966, alcanzando el puesto número 21 en el Billboard Hot 100, agrega la publicación.