Alto funcionario dice que la Fed no puede arriesgarse a reducir las tasas demasiado tarde

Presidente del Banco de la Fed de Chicago enfatiza la importancia de no retrasar la reducción de tasas en medio de señales de estabilidad en la inflación. ( FUENTE EXTERNA )

Un alto funcionario de la Reserva Federal advirtió el miércoles que la Fed necesita recortar su tasa clave interés antes de que el mercado laboral se debilite aún más, o se arriesgaría a actuar demasiado tarde, lo que podría poner en riesgo la economía.

En entrevista con The Associated Press, Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, dijo que, debido a que las decisiones de la Fed sobre las tasas suelen afectar la economía solo después de un lapso prolongado, la institución no debe esperar demasiado para reducir las tasas.

Dado que la inflación muestra una reducción constante, muchos esperan que la Fed comience a reducir el mes próximo su tasa de interés de referencia desde su nivel máximo en 23 años. Goolsbee declinó decir de qué magnitud del recorte sería partidario. La mayoría de los economistas prevén un modesto ajuste de un cuarto de punto el mes próximo, con recortes similares en noviembre y diciembre. La tasa clave de la Fed afecta el costo de muchos créditos al consumidor y de empresas.

"Es peligroso cuando los bancos centrales se rezagan respecto de los sucesos tangibles. Es importante que no supongamos que, si el mercado laboral se deteriorase más allá de lo normal, podríamos reaccionar y arreglarlo una vez que se haya ha roto" Austan Goolsbee Presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago “

Goolsbee habló con la AP unas horas después de que el gobierno informó que los precios al consumidor se redujeron de nuevo el mes pasado, y que la inflación anual cayó a 2.9 %, el nivel más bajo en más de tres años. Esto aún está un poco por encima de la meta de inflación de la Fed de 2 %, pero muy por debajo del punto máximo de 9.1 % que alcanzó hace dos años.

El funcionario enfatizó que el Congreso dio a la Fed un doble mandato: mantener la estabilidad de los precios y buscar un índice máximo de empleo. Tras dos décadas de centrarse exclusivamente en la inflación, señala Goolsbee, los funcionarios del banco central deben poner ahora más atención en el mercado laboral que, en su opinión, muestra signos preocupantes de desaceleración. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo comentarios similares en meses recientes.