El cierre vial en Mar-a-Lago, residencia de Trump, puede obligar al cierre del club

El cierre permanente por razones de seguridad de una vía aledaña al club Mar-a-Lago, la residencia del expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump, tiene a las autoridades de Palm Beach (Florida) analizando si deben cerrar también el club.



La alcaldesa de Palm Beach, Danielle Moore, dijo que el bloqueo por parte del Servicio Secreto implicaría también el cierre del club para huéspedes e invitados, pues no se puede mantener un gran flujo de personas y garantizar la seguridad al mismo tiempo.



"No se puede tener todo a la vez, chicos y chicas. O el club está abierto o no", dijo la alcaldesa Moore, según recogió el Palm Beach Daily News.



Moore expresó el pasado martes en una reunión del Concejo que los residentes están preocupados al "no sentirse seguros".



La regidora ordenó a la Alcaldía que investigue si podría cerrar el club de playa hasta que se vuelva a abrir la carretera.



Hace más de un mes, después del atentado a Trump en Pensilvania del 13 de julio, el Servicio Secreto cerró South Ocean Boulevard, la carretera que corre a lo largo de Mar-a-Lago y por ahora no hay planes de reabrirla.

Antes solo se cerraba cuando Trump estaba en su residencia, pero ahora es permanente.



Según las autoridades locales, el cierre se extenderá como mínimo hasta el día de las elecciones presidenciales, el próximo 5 de noviembre, en las que Trump enfrentará a la actual vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris.



Pese al bloqueo, el club sigue abierto al público, y se prevé que como ha sido costumbre que mantenga invitando a la propiedad a cientos de personas para diversos eventos.



Entre los invitados, estuvo incluso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado 26 de julio, quien se reunió por primera vez con Trump desde que el republicano dejó el cargo en 2021.



El cierre de South Ocean provoca además un aumento de la congestión en el puente Royal Park, uno de los tres puentes que conectan a Palm Beach, donde está la mansión, con la ciudad de West Palm Beach.