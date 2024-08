Biden empieza su discurso en la convención demócrata rechazando la violencia política

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó este lunes su discurso ante la Convención Nacional Demócrata en Chicago rechazando la violencia política y preguntando a un público emocionado si estaban listos para votar por la "libertad" en noviembre y elegir para la Casa Blanca a la vicepresidenta Kamala Harris.



"No hay lugar en Estados Unidos para la violencia política, no se puede amar al país solo cuando ganas", dijo Biden, en referencia al expresidente y candidato republicano Donald Trump pero sin llegar a mencionarle, adoptando un tono más sobrio al empezar su discurso.



El discurso de Biden comenzó, sin embargo, con un tono positivo. Fue recibido por los asistentes a la Convención Nacional Demócrata en Chicago con aplausos y gritos de "We love you Joe" (Te queremos Joe) mientras agitaban pancartas azules con el mismo mensaje y corazones rojos.



Biden, que se emocionó al entrar en el escenario del United Center tras ser precedido por su hija Ashley, aseguró que el país se encuentra en un "punto de inflexión. Uno de esos momentos raros en la historia en el que las decisiones que tomamos ahora determinan el destino de un país y del mundo".



El presidente, que hace un mes sucumbió a las presiones internas de este mismo partido y renunció a la reelección en favor de Harris, dijo que en la presidencia del republicano Donald Trump (2017-2021), los nazis, los supremacistas y hasta el KKK "se envalentonaron", porque lo vieron como un "aliado".

Con Trump, "ya no se molestaban ni en ponerse las capuchas", aseguró Biden.



En ese repaso a los últimos años tras la irrupción de Trump en política y su victoria sobre el republicano en las elecciones de 2020, Biden aseguró: "la democracia prevaleció (tras el asalto de trumpistas al Capitolio en enero de 2021 antes de su toma de posesión), hemos entregado resultados y ahora la democracia debe prevalecer".



"Déjenme preguntarles: ¿están listos para votar por la libertad?, ¿están listos para votar por la democracia en EE.UU.?, ¿están listos para votar por Harris y Tim Walz?", añadió Biden acallado por ovaciones de los delegados del Partido Demócrata, volcados en homenajear al que llaman el presidente más relevante de los últimos años.



En esta primera noche de la convención demócrata, Biden fue precedido por una intervención de la primera dama, Jill Biden, y con la asistencia en la tribuna de Harris y de su compañero de fórmula, el gobernador de Minesota, Tim Walz.