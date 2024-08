La progresista Alexandria Ocasio impulsa a Harris como una candidata "para el pueblo"

La congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez impulsó este lunes la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris, durante un apasionado discurso en el primer día de la convención demócrata donde la calificó como la candidata "para la gente".



El espaldarazo de Ocasio, quien inició su carrera política como una figura crítica de la élite demócrata, da un impulso desde el ala más a la izquierda del partido a la candidatura de Harris.



En las elecciones de 2020, la congresista de Nueva York dio su apoyo al senador e ícono progresista Bernie Sanders, en una intervención para la que el Comité Nacional Demócrata solo destinó 60 segundos.



Cuatro años después, Ocasio fue presentada en horario estelar, junto a figuras tradicionales como la anterior candidata demócrata a la presidencia, Hilary Clinton.



Cuatro años después, en un discurso que se extendió por casi 10 minutos, Ocasio animó a la clase media y trabajadora a votar por Harris asegurando que es una candidata que le planta cara a la élite económica del país.



La candidatura de la vicepresidetna, subrayó Ocasio, permite al partido elegir un "nuevo camino (...) por y para el pueblo".

La congresista, quien se hizo con su escaño en la Cámara de Representantes en 2019, trató a su vez un tema sensible para la campaña: el conflicto en Gaza.



Durante toda la tarde del lunes, a las afueras del United Center, miles de manifestantes se tomaron las calles para presionar a Harris a retirar su apoyo a Israel, haciendo eco de un descontento sentido parte de la base demócrata y en particular los jóvenes.



Ocasio fue la única política que mencionó Gaza en su discurso del lunes y señaló que Harris está trabajando "sin descanso para llegar a un cese al fuego" en Oriente Medio y que se puedan "liberar los rehenes".



Harris aún no ha hecho explícita su postura respecto al conflicto, pero en su carrera política ha dado apoyo al lobby a favor de Israel en Washington y en un reciente acto de campaña en Míchigan acalló a manifestantes propalestinos diciéndoles: "Si quieren que Trump gane, díganlo".



El conflicto en Gaza se ha convertido en un problema político para los demócratas, especialmente entre los jóvenes: un 45 % de los votantes menores de 30 años rechaza el manejo que el Gobierno actual le ha dado a la guerra, según una encuesta de Siena College/New York Times.



Las protestas propalestina en los campus universitarios a principios de año que se extendieron por todo el país reflejaron este sentimiento y en algunos estados se materializaron en una alta abstención durante el proceso de primarias.