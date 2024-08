La demócrata Levine Cava es reelegida alcaldesa de Miami-Dade en primera vuelta

La alcaldesa de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, fue reelegida en primera vuelta con más de un 57 % de los votos en unos comicios en los que había abundancia de candidatos republicanos, según datos oficiales del condado más poblado y rico de Florida, donde la mayoría de la población se identifica como hispana.



Con el 97 % de los votos escrutados, la demócrata le sacaba más de 30 puntos de ventaja al republicano Manny Díaz, alcalde de Miami Lakes, que quedó en segundo lugar con un 23 % de los votos y más de 40 puntos al tercero, el conocido presentador de televisión y periodista de redes sociales Alexander Otaola (12 %), seguidor del expresidente Donald Trump.



En sus primeras declaraciones el martes por la noche, en un conocido bar de la Pequeña Habana, el barrio cubano tradicional de la ciudad, la alcaldesa, una estrella del Partido Demócrata en un estado que en las dos últimas elecciones presidenciales se ha inclinado por los republicanos, dijo que su prioridad "continuará siendo el nivel de vida de los casi tres millones de habitantes en el condado".



La recién reelecta alcaldesa, que maneja un presupuesto anual de más de 9,000 millones de dólares, agregó: "seguiré dando prioridad a la vivienda asequible, el transporte público y el tráfico vehicular".



Levine Cava necesitaba más del 50 % de los votos para evitar una segunda vuelta en noviembre con el segundo clasificado, pero superó fácilmente ese umbral al imponerse con el 58 % de los votos a los otros seis candidatos.

El diario El Nuevo Herald subrayó que "la victoria asegura el estatus de Levine Cava como estrella local en el Partido Demócrata de Florida, en medio de rumores de que podría postularse para gobernadora en 2026".



Sin embargo, la alcaldesa reelegida negó tener interés en el puesto hoy ocupado por el republicano Ron DeSantis, quien en 2026 no podrá presentarse de nuevo, pues lleva dos mandatos consecutivos.



"Estoy enfocada en hacer el trabajo que prometí hacer, ese es mi plan", señaló en la fiesta que celebró en el bar Ball& Chain de la Pequeña Habana como fin de la jornada electoral.



La participación fue de tan solo un 19 %, diez puntos menos que en las anteriores elecciones municipales.



"Sólo obtuvo el 57 % de los votos, con un 19 % de participación. No es la victoria impresionante que esperaban", dijo al diario El Nuevo Herald el derrotado Manny Cid, quien no obstante felicitó a Levine Cava.