Oprah Winfrey urge a EE. UU. a elegir la "alegría" y catapultar a Harris a la Casa Blanca

La carismática presentadora Oprah Winfrey, una de las figuras de la cultura popular más importantes de Estados Unidos, instó este miércoles a elegir la "alegría" y catapultar a la vicepresidenta Kamala Harris a la Casa Blanca.



En un apasionado discurso en la Convención Nacional Demócrata de Chicago, Oprah dijo a un público entusiasmado: "¡Elijamos la verdad. Elijamos el honor y elijamos la alegría!".



Winfrey destacó los orígenes de Harris, señalando que pronto los estadounidenses enseñarán a sus hijos cómo la hija de dos migrantes, una mujer india y un hombre jamaicano, "creció para convertirse en la 47ª presidenta de los Estados Unidos".



"Eso es lo mejor de Estados Unidos", afirmó mientras el público aplaudía y coreaba "¡USA, USA!".



Winfrey, quien dijo que está registrada como independiente pero que ha apoyado durante años al expresidente Barack Obama, instó a ese grupo de votar a apoyar a Harris.



"Hago un llamamiento a todos los independientes ya todos los indecisos", empezó. "Sabéis que esto es cierto. Sabéis que os estoy diciendo la verdad: que los valores y el carácter son lo más importante, tanto en el liderazgo como en la vida", afirmó.



De esta forma, pidió a los votantes que eligieran "el sentido común sobre el sentimiento".

Su respaldo al expresidente Barack Obama en las elecciones de 2008 tuvo un enorme impacto en las primarias demócratas contra Hillary Clinton. En 2016, tras la salida de Obama de la presidencia, apoyó a la exsecretaria de Estado, pero se mantuvo al margen de la campaña.



En 2020, Winfrey apoyó al presidente estadounidense, Joe Biden, y Harris, celebrando que esta última pudiera convertirse en la primera mujer en llegar a la Vicepresidencia.



Su apoyo a Harris y, especialmente su participación en actos de campaña, podría ser clave para movilizar al electorado en las urnas de noviembre frente al expresidente y candidato republicano Donald Trump.



Antes de Winfrey, Amanda Gorman, una poetisa afroamericana que declamó una de sus piezas en la toma de posesión de Biden en 2020, subió al escenario para leer un poema sobre la idea de EE. UU. y los valores que unen a los ciudadanos como nación.



Al hablar sobre la idea del sueño americano, Gorman evocó el título de la autobiografía de Barack Obama "The Audacity of Hope" (La audacia de la esperanza).



"El mañana no está escrito por nuestras dificultades de nuestros desafíos, sino por la audacia de nuestra esperanza, por la vitalidad de nuestro voto", recitó.



"Solo ahora, acercándonos a este aire enrarecido, nos damos cuenta de que quizás el sueño americano no es un sueño en absoluto, sino un desafío para soñar juntos, como un millón de raíces, atadas, ramificándose hacia arriba, humildemente, formando un solo. árbol",afirmó Gorman, que fue laureada como joven poeta en 2017.