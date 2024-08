Exembajadora de Estados Unidos ante la ONU critica política aislacionista en Taiwán y apoya a Trump

La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo el sábado, en una visita a Taiwán, que una política aislacionista no es "sana" e instó al Partido Republicano a apoyar a los aliados de su país, al tiempo que se expresaba en términos favorables del candidato presidencial del partido, Donald Trump.

Haley, que compitió contra Trump por la candidatura presidencial republicana, dijo a reporteros en Taipéi de Taiwán, la capital, que es vital apoyar a los aliados de Estados Unidos, entre ellos, Ucrania e Israel. Subrayó la importancia de que Taiwán, que Beijing reclama como su territorio, sea controlado, si es necesario, por la fuerza.

"No creo que el enfoque aislacionista sea sano. Pienso que Estados Unidos no puede encerrarse en una burbuja y creer que esto no nos afectará", dijo.

Aunque Estados Unidos no reconoce formalmente a Taiwán, es el partidario más fervoroso de la isla y su principal proveedor de armas.

Sin embargo, el intento de Trump de recuperar la presidencia ha provocado preocupaciones. El magnate dijo en una entrevista, publicada en julio por Bloomberg Businessweek, que Taiwán debería pagar por la protección estadounidense y evadió la pregunta de si defenderá a la isla contra una posible acción militar china.

Cuando Haley dio por terminada su campaña por la nominación republicana, no apoyó de inmediato a Trump, tras haberlo acusado de provocar el caos y despreciar la importancia de las alianzas de Estados Unidos en el exterior.

Pero en mayo, indicó que votará por el expresidente y dejó claro que pensaba que su antiguo jefe tenía trabajo que hacer para ganarse a los votantes que la habían apoyado.

El sábado habló en favor de Trump . Dijo que tras haber trabajado en el gobierno de Trump , "mostramos la fortaleza de Estados Unidos en el mundo", señalando su resistencia ante China y las sanciones impuestas a Rusia y Corea del Norte, entre otros esfuerzos.

