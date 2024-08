Trump tacha de ridícula la nueva acusación contra él y cree que habría que desestimarla

El expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump (2017-2021), calificó este martes de ridícula la nueva acusación contra él presentada en Washington en el caso del asalto al Capitolio y afirmó que habría que desestimarla.



Trump consideró en su red social, Truth Social, que el fiscal especial al frente de la investigación, el "trastornado" Jack Smith, ha interpuesto esa "ridícula" acusación contra él "en un esfuerzo por resucitar una caza de brujas 'muerta' en Washington DC, en un acto de desesperación y para salvar las apariencias".



Smith ha rehecho su acta de acusación contra el magnate neoyorquino manteniendo los cuatro cargos anteriores pero rebajando las alegaciones para ajustarse al dictamen del Supremo sobre la inmunidad de los actos oficiales de Trump como mandatario.

"Esto es simplemente un intento de INTERFERIR CON LAS ELECCIONES y de distraer al pueblo estadounidense de las catástrofes que Kamala Harris ha infligido a nuestra nación, como la invasión fronteriza, el crimen inmigrante, la inflación desenfrenada, la amenaza de una Tercera Guerra Mundial y más...", recalcó Trump en Truth Social.



El exmandatario tachó de "sorprendente" que se haya dado ese paso tras el fallo del Supremo y estimó que se trata de "un abuso sin precedentes del criminal sistema judicial".



Trump recordó que el caso tiene que ver con la "conspiración para obstruir las elecciones presidenciales de 2020", algo que derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.



Ese día unas 10,000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia la sede del Congreso y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria del demócrata Joe Biden en esos comicios. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.



"Ellos (los demócratas) son quienes obstruyeron la elección, no yo. Ellos hicieron trampas y van a por mí. Curiosamente, esto llega en el mismo momento en que Mark Zuckerberg, de Facebook, ha admitido ocultar cantidades masivas de información (...), lo que es un reconocimiento directo de que las elecciones de 2020 fueron MANIPULADAS por el Departamento de Justicia. Lo que están haciendo ese el mayor sabotaje de nuestra historia a la democracia", dijo.

El aspirante republicano, que va por detrás de su oponente demócrata en los sondeos sobre las intenciones de voto, estimó que hay una instrumentalización del sistema en su contra y culpó a Harris de estar al frente de ese movimiento.





"Como sabe Jack Smith, todo el caso debería ser desestimado por motivos de inmunidad presidencial, como ya dictaminó inequívocamente la Corte Suprema de Estados Unidos. Smith ha reescrito exactamente el mismo caso en un esfuerzo por eludir la decisión de la Corte Suprema" Donald Trump Expresidente de EE.UU. “

En su opinión, los estadounidenses se darán cuenta de todas las "corruptas acusaciones" en su contra y mostrarán su rechazo a las mismas concediéndole una "abrumadora victoria" el 5 de noviembre.

"¡Quiero que sepan QUE NUNCA ME RENDIRÉ!", recalcó en otro mensaje difundido por email por su campaña.

El pasado 1 de julio la máxima corte concedió al ahora exmandatario una inmunidad parcial. Por seis votos contra tres, los de las juezas progresistas, concluyó que "un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional", pero estableció que "no hay inmunidad para actos no oficiales".



La acusación de Smith ha pasado de las 45 páginas que tenía en un principio a 36 y, según detalló el diario The Washington Post, elimina las alegaciones vinculadas con los esfuerzos de Trump para que el Departamento de Justicia apoyara su reivindicación de que había habido fraude electoral en 2020.



En su decisión de julio, el Supremo apuntó que Trump no podía afrontar cargos relacionados con sus intercambios con miembros del Departamento de Justicia al considerar que su interacción con ese gabinete formaba parte de los deberes de su puesto.