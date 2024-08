Zuckerberg critica las presiones del Gobierno de Biden contra Facebook durante la pandemia

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, denunció en una carta dirigida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes las presiones que recibió por parte del Gobierno de Joe Biden durante la pandemia para que las redes sociales de Meta censuraran ciertos comentarios.



"En 2021, altos funcionarios de la Administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos durante meses para que censuraran ciertos contenidos relacionados con la COVID-19, incluidos el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo", apuntó Zuckerberg en una carta dirigida al presidente de dicho comité, el legislador republicano Jim Jordan.



En última instancia, explicó, fue decisión de Meta eliminar o no el contenido pero "la presión del Gobierno fue incorrecta", añadió el CEO estadounidense, quien lamentó que la empresa no haya sido "más franca".

En aquel momento, agregó, se tomaron algunas decisiones que "con el beneficio de la retrospectiva y la nueva información" Meta no tomaría hoy.



"Como les dije a nuestros equipos en ese momento, creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier Administración en cualquier dirección, y estamos listos para contraatacar si algo como esto vuelve a suceder", agregó.



En la carta, Zuckerberg afirma que el objetivo de Meta es "promover la libertad de expresión y ayudar a las personas a conectarse de una manera segura".



Hace un año Zuckerberg tuvo que proporcionar a dicho comité miles de documentos al respecto como parte de la investigación que se ha realizado sobre la moderación de contenido en las plataformas en línea.