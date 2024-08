Descubren 17 cuentas falsas pro-Trump en la red X que usan fotos de influencers europeas

Una investigación del canal televisivo CNN y el Centro para la Resiliencia Informativa (CIR, en inglés) descubrió que 17 cuentas en la red social X de supuestas jóvenes estadounidenses partidarias del expresidente y candidato a la Casa Blanca Donald Trump usan "fotos robadas y manipuladas" de "influencers" europeas.



Según ambas entidades, esas cuentas se encuentran entre" los 56 perfiles en X identificados, muchos de ellos con miles de seguidores cada uno, que parecen ser parte de una campaña coordinada para impulsar contenido pro-Trump en internet".



La investigación no encontró "indicios de que la campaña de Trump esté involucrada", subrayó CNN.



"El análisis de estas cuentas revela un patrón de comportamiento no auténtico: utilizan fotografías robadas manipuladas para incluir lemas de Trump y (su movimiento) MAGA (Make America Great Again) en prendas de vestir (o, en algunos casos, imágenes que parecen generadas por IA) y utilizan los mismos hashtags y publicaciones similares que a menudo incluyen errores en el idioma inglés", señalan CNN y CIR.



Las cuentas utilizan nombres femeninos populares como "Eva", "Luna", "Sophia", "Isabelle" y "Samantha" y comparten rasgos comunes, como incluir su ubicación como Estados Unidos. Quince de las cuentas incluso llevan la marca azul de verificación, lo que indica que "esos controles claramente han fallado", según los autores del estudio.

Entre las afectadas de este caso hay "infuencers" de moda y belleza de Dinamarca, Alemania y Rusia, según el canal televisivo, que entrevistó a cuatro de las afectadas, entre ellas la alemana de 32 años Debbie Nederlof.



"Para ser sincera, (me dije): '¿Qué carajo?' Esa fue mi reacción, porque no tengo nada que ver con Estados Unidos. Con Trump, con las cosas políticas por allá. ¿Qué diablos me importa a mí desde un pequeño lugar en Alemania la política estadounidense?", dijo a CNN Nederlof.



"Si bien la intención detrás de cuentas falsas como la de Eva (una de las descubiertas) sigue sin estar clara, subrayan la creciente amenaza del engaño digital. Estas cuentas tomaron imágenes de personas influyentes de la moda europea y las utilizaron, sin su permiso, para hacerse pasar por mujeres estadounidenses jóvenes y pro-Trump. En algunos casos, las imágenes se editaron utilizando sofisticadas técnicas de manipulación de imágenes", indicó el CIR, una ong dedicada a combatir los "abusos de los derechos humanos", según se define en su web.



Como parte de su investigación conjunta con CIR, CNN se comunicó con X para notificarle el descubrimiento de las 53 cuentas falsas identificadas por los investigadores, pero la red social no respondió, aunque muchas de las cuentas fueron suspendidas después, agrega la información.



"A medida que se acercan las elecciones estadounidenses, la necesidad de vigilancia en línea es más crítica que nunca. Las plataformas de redes sociales deben intensificar sus esfuerzos para detectar y eliminar cuentas no auténticas, mientras que los usuarios deben seguir siendo exigentes con el contenido que encuentran en línea", subrayó el CIR.



"La colaboración entre empresas de tecnología, agencias gubernamentales y la sociedad civil es esencial para combatir eficazmente estas campañas engañosas", agregó.