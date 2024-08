El FBI no ha investigado adecuadamente casos de abuso sexual infantil, según un informe

El FBI no ha investigado adecuadamente casos sospechosos de abuso sexual contra menores y no informó algunas acusaciones a las agencias estatales o de servicios sociales tras la polémica por el caso del doctor Larry Nassar, según informó este jueves el organismo de control del Departamento de Justicia de Estados Unidos.



El estudio, que comenzó a elaborarse tras los fallos en las investigaciones por el caso contra el ex médico del equipo de gimnasia de EE. UU. Larry Nassar, marcó 42 casos del FBI, el 13 por ciento de los incidentes revisados, que requerían atención inmediata.



"No encontramos pruebas de que los empleados del FBI cumplieran con los requisitos obligatorios de notificación a las autoridades de SLTT (Estado, Local, Tribal o Territorial) en el 47 por ciento de los incidentes que analizamos, ni a las agencias de servicios sociales en el 50 por ciento de los incidentes que analizamos", afirma el informe.

De los informes que realizaron, "solo el 43 por ciento se hicieron en un plazo de 24 horas, como exige la política del FBI", añade el reporte.



En un caso, el FBI recibió una acusación que involucraba abuso directo por parte de un delincuente sexual registrado, abrió una investigación basada en hechos pero no tomó medidas adecuadas durante más de un año ni remitió el presunto abuso infantil a las autoridades estatales, agrega el informe.



"Durante este período, el sujeto presuntamente victimizó al menos a un menor adicional durante un período de aproximadamente 15 meses. Después de que planteamos este incidente a la atención del FBI, tomaron las medidas apropiadas y el sujeto fue acusado de cargos federales", precisa el documento.



El informe incluye 11 recomendaciones para que el FBI mejore su manejo de los casos de abuso sexual infantil, incluyendo el monitoreo del cumplimiento del organismo con los informes obligatorios o brindar mayor claridad sobre cuándo los incidentes deben manejarse dentro de las 24 horas.