Nueva expedición al Titanic capta en imágenes su inevitable deterioro

RMS Titanic Inc. documenta la lenta desaparición del legendario barco. ( FUENTE EXTERNA )

Una nueva expedición al pecio del Titanic no solo ha permitido recuperar varios objetos del famoso transtlántico naufragado sino constatar el lento deterioro de la nave, que ha perdido una parte de la barandilla de la cubierta del castillo de proa recreada en la escena mas recordada del filme de1997 dirigido por James Cameron.



RMS Titanic INc., la empresa estadounidense que organizó la expedición, acaba de publicar parte de los miles de imágenes tomadas en el lugar del Atlántico norte donde el transatlántico que se presentaba como el más grande y seguro jamás construido se hundió en abril de 1912 al colisionar con un iceberg y donde unas 1,500 personas murieron.



Los robots submarinos empleados en la expedición descubrieron que una pieza de la baranda de castillo de proa del Titanic, del lado de babor y de 4.5 metros de longitud, se desprendió del casco y fue a parar al fondo del océano. En la anterior expedición, en 2010, la barandilla estaba intacta.



Es en la proa del barco donde Jack (Leonardo di Caprio) y Rose (Kate Winslet) celebran su amor antes del naufragio en la escena más recordada de "Titanic" .



"Nos entristece esta pérdida y el inevitable deterioro del barco y los restos (a su alrededor). En el transcurso de las próximas semanas y meses, realizaremos una revisión más exhaustiva del estado del Titanic y sus cambios a lo largo del tiempo. Aunque el colapso del Titanic es inevitable, esta evidencia fortalece nuestra misión de preservar y documentar lo que podamos antes de que sea demasiado tarde", señal RMS Titanic Inc. en su web.

La Expedición Titanic 2024, iniciada en julio pasado y concluida ahora, dedicó cientos de horas a documentar la zona donde se acumulan los restos del barco con mayor detalle y mejor tecnología que nunca.



"La primera misión de recuperación de RMS Titanic, Inc. fue 75 años después del hundimiento del Titanic. Han pasado casi 40 años desde entonces y lo hemos visto cambiar a lo largo de los años", agrega.



Entre los objetos descubiertos en esta expedición destaca una estatua de bronce de la diosa romana Diana cazadora que estuvo en los comedores de primera clase del Titanic y tras el hundimiento quedó en el campo de escombros alrededor del barco y fue fotografiada una vez en 1986.



El Titanic, construido en 1909 en Belfast (Reino Unido) y botado en 1911, tenía 269 metros de eslora y fue en su época el mayor barco de pasajeros del mundo.



Naufragó en las aguas del Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton (Reino Unido) a Nueva York tras chocar con un iceberg. Murieron 1,496 personas de las 2,208 que iban a bordo.